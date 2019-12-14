Аваков про слідство у справі Шеремета: є люди, які перебувають за кадром



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Арсен Аваков в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера»

За словами Авакова, слідство ще не завершене, а злочин не розкритий

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета наразі є троє підозрюваних, слідство у цій справі ще не закінчене.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив глава МВС Арсен Аваков.

«Слідство не закінчено, ми не зупинили справу і не зробили усіх висновків. У нас немає відповідей на цілий ряд запитань. Ми ще їх отримуємо. У нас не має повних відповідей про ініціаторів справи. Тому що ініціатори, крім цих виконавців справи, ймовірно, це будуть окремі висновки з нашого розслідування», - сказав Аваков.

За його словами, слідство не завершене, а злочин не розкритий.

«Ми перебуваємо у першій фазі, де бачимо підозрюваних, причетних до виконання злочину. Це ще не вечір. Є люди, які перебувають за кадром, поза цією схемою нашого обвинувачення, які були ініціаторами, або співініціаторами цього злочину», - додав міністр.

Аваков також заявив про зникнення камер відеоспостереження у справі Шеремета.

Нагадаємо, цієї ночі підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також відомо, що Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

У п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.