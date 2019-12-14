Мати Шеремета: дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди



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Мати журналіста Павла Шеремета Людмила

Людмила Шеремет зауважила, що розслідування не доведено до логічного завершення

Мати журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля, Людмила Шеремет боїться, щоб у результаті розслідування вбивства її сина не постраждали невинні люди.

Про це Людмила Шеремет сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Так, на запитання, чи вірить вона, що затримані у справі вбивства її сина — саме ті, люди, що мають відношення до злочину, Шеремет відповіла: «Я нічого не знаю. Думаю, це може підтвердити або спростувати тільки суд. Єдине, чого я дуже боюся, щоб не постраждали невинні люди. Павла, його не повернеш ... Звичайно, хотілося б правди. Але наскільки до неї наблизилися, дуже складно судити».

Людмила Шеремет також зазначила, що про брифінг за результатами розслідування вона дізналася випадково.

«Про брифінг я дізналася зовсім випадково. А взагалі років два не було ніяких контактів – ні на мене не виходили, ні я нікого не турбувала», - сказала мати загиблого журналіста.

Разом з тим вона сказала, що бачить волю президента Володимира Зеленського займатися справою вбивства її сина. Водночас, Шеремет зауважила, що розслідування не доведено до логічного завершення.

«Хоча в цій ситуації імпонує, що у президента Зеленського є воля цим займатися. Уже другий брифінг за його участі, люди готові до відкритого діалогу. З іншого боку, розслідування не доведено до логічного завершення, в кращому випадку зупинилися десь посередині. Тоді навіщо в такому «сирому» вигляді робити розголос? Тільки щоб показати сам процес? Звичайно, я далека від усього, але є питання», - сказала Людмила Шеремет.

Нагадаємо, цієї ночі підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також відомо, що Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

У п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.