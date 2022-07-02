Начальник генштабу армії РФ прибув в окуповані райони України

Герасимов нібито провів перевірку у військах РФ

Начальник генерального штабу збройних сил РФ – перший заступник міністра оборони РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув на окуповані території України. Про це повідомляється у Telegram-каналі міноборони РФ.

Повідомляється, що Герасимов нібито особисто перевірив угруповання російських військ, задіяних у «спецоперації», заслухав командувачів про застосування військ і про бойове забезпечення дій загарбників на різних напрямках.

Генерал нібито побував на командних пунктах, де «приділив особливу увагу питанням використання під час бойових дій автоматизованих систем бойового управління на користь нарощування ударних можливостей міжвидових угруповань військ».

Міноборони РФ також показало кадри з поїздки Герасимова.

Нагадаємо, в кінці червня міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Як повідомлялося, з початку червня вище військове командування Росії відсторонило кількох генералів від ключових оперативних посад у війні проти України.

Російські сили вичерпують вищих військових лідерів і більше покладаються на відставних офіцерів і резерв, щоб замінити втрат офіцерів.

Читайте також: