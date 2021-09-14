«Слуги народу» почали перетворюватися на господарів України

Гібридні «господарі-слуги» ображаються, що хтось їх критикує

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Как-то незаметно для всех искусственные и одноразовые «Слуги народа» превратились в новых «Хозяев народа» и этим открыто наслаждаются. Они уверены, что власть им досталась надолго и заслуженно. Под вывеской «новых лиц» малоизвестные или незаметные люди, без особых заслуг и ярких биографий, вдруг превратились в «хозяев» Украины.

Они верят в свою политическую судьбу и активно конвертируют полученную власть и высокорагированные должности депутатов и министров в коммерческую и коррупционную выгоду. Гибридные «хозяева-слуги» обижаются, что кто-то их критикует и требует от них ответственности за свои слова и действия.

Жадность и высокомерие новых «Хозяев Украины» соревнуется с их безответственностью и некомпетентностью, что позволяет украинским олигархам и внешним игрокам легко манипулировать «новыми лицами» во власти.

Между тем, именно сейчас Украина, находясь в тяжелейшем экономическом и социально-политическом кризисе, нуждается в совершенно других политиках, способных взять на себя ответственность, а не обогащаться и болтать языком (атомное оружие, ЕС, латиница, Русь, НАТО, деревья и т. д.).

Джерело: блог Віктора Небоженка

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