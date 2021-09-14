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    Думки вголос

    «Слуги народу» почали перетворюватися на господарів України

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Жадібність і зарозумілість нових &laquo;Господарів України&raquo; змагається з їх безвідповідальністю і некомпетентністю - «Слуги народу» почали перетворюватися на господарів України
    Жадібність і зарозумілість нових «Господарів України» змагається з їх безвідповідальністю і некомпетентністю

    Гібридні «господарі-слуги» ображаються, що хтось їх критикує

    Мовою оригіналу

    Как-то незаметно для всех искусственные и одноразовые «Слуги народа» превратились в новых «Хозяев народа» и этим открыто наслаждаются. Они уверены, что власть им досталась надолго и заслуженно. Под вывеской «новых лиц» малоизвестные или незаметные люди, без особых заслуг и ярких биографий, вдруг превратились в «хозяев» Украины.

    Они верят в свою политическую судьбу и активно конвертируют полученную власть и высокорагированные должности депутатов и министров в коммерческую и коррупционную выгоду. Гибридные «хозяева-слуги» обижаются, что кто-то их критикует и требует от них ответственности за свои слова и действия.

    Жадность и высокомерие новых «Хозяев Украины» соревнуется с их безответственностью и некомпетентностью, что позволяет украинским олигархам и внешним игрокам легко манипулировать «новыми лицами» во власти.

    Между тем, именно сейчас Украина, находясь в тяжелейшем экономическом и социально-политическом кризисе, нуждается в совершенно других политиках, способных взять на себя ответственность, а не обогащаться и болтать языком (атомное оружие, ЕС, латиница, Русь, НАТО, деревья и т. д.).

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада НАТО партія Слуга народу
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    «Слуги народу» почали перетворюватися на господарів України