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    Зеленський вразив глядачів CNN мовним вінегретом (відео)

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    Володимир Зеленський дав інтерв'ю телерадіокомпанії CNN - Зеленський вразив глядачів CNN мовним вінегретом (відео)
    Володимир Зеленський дав інтерв'ю телерадіокомпанії CNN
    Фото: president.gov.ua

    Президент України використав у спілкуванні з американськими журналістами відразу дві мови, легко перескакуючи з однієї на іншу

    Розповідаючи журналістам CNN про своє спілкування із президентом США, глава Української держави Володимир Зеленський почав відповідати українською, а потім перескочив на англійську. Загалом глава держави під час інтерв'ю говорив спочатку однією, а потім іншою мовами.

    «Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO?» («Я запитав дуже прямо. Я запитав президента Байдена дуже прямо: як щодо НАТО, як щодо України в НАТО?»), – зазначив глава держави.

    Дивитися відео на 4 хв. 30 сек. тут.

    Зеленський підкреслив, що під час переговорів з американським лідером Північноатлантичний альянс і українське членство в ньому обговорювалися протягом 20 хвилин. За його словами, Байден погодився з необхідністю вступу Києва до НАТО, але при цьому зазначив, що рішення про це прийматиме не тільки він.

    Нагадаємо, президент України не виключає можливості початку повномасштабної війни України з Росією. Також Зеленський нещодавно заявив, що на його думку, Україна готова до вступу до НАТО.

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    Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський вразив глядачів CNN мовним вінегретом (відео)