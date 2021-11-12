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    Росія блокує поставки вугілля з Казахстану – Міненерго

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    Країна-агресорка хоче, українці відчули кризу на собі - Росія блокує поставки вугілля з Казахстану – Міненерго

    Країна-агресорка хоче, українці відчули кризу на собі

    Фото з відкритих джерел

    Ситуація складається так, що Україна з РФ фактично в стані енерговійни

    Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в зараз Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану. Про це йшлося в ефірі токшоу «Право на владу».

    «Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу», – заявив заступник міністра.

    Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

    «Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу», – додав він.

    Нагадаємо, Немчинов також розповів, чим для України небезпечна угода з «Газпромом».

    Також очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

    Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

    Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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    Теги: Росія вугілля імпорт українці Україна
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    Росія блокує поставки вугілля з Казахстану – Міненерго