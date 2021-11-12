Росія блокує поставки вугілля з Казахстану – Міненерго

Ситуація складається так, що Україна з РФ фактично в стані енерговійни

Заступник міністра енергетики України Максим Немчинов заявив про те, що в зараз Україна фактично знаходиться в стані енерговійни. Він підкреслив, що Росія блокує поставки вугілля з Казахстану. Про це йшлося в ефірі токшоу «Право на владу».

«Ми на сьогодні фактично перебуваємо в стані енергетичної війни з Росією, яка блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи вагони залізничні з вугіллям в Україну, яка постійно зменшує замовлені потужності по транзиту газу», – заявив заступник міністра.

Немчинов вважає, що Росія навмисне блокує поставки вугілля в Україну.

«Тобто вони роблять все для того, щоб ми ще більше відчули на собі цю кризу», – додав він.

Нагадаємо, Немчинов також розповів, чим для України небезпечна угода з «Газпромом».

Також очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.







