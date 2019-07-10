Кризи в Грузії та Україні підігріваються дуже схожими технологіями

Володимир Копчак Керівник Південнокавказької філії Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння

Володимир Копчак

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Габунія

Грузинське суспільство постало перед вибором - ти проти Путіна чи проти Габунії?

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Можете меня считать параноиком, но я вижу общее между «кейсом Габуния» в Грузии и нашим телемостом «Надо поговорить» в Киеве. Не вижу смысла напоминать о чем речь – я где-то искренне завидую грузинам, украинцам, которые не знают, либо не понимают о чем сейчас речь (а такие есть)…

Они ведь в какой-то мере психически здоровее нас, следящих за всем этим трэшем.

Так вот, текущие кризисы и в Украине, и в Грузии поддержаны очень похожими технологическими приемами. И я не только о прямом совпадении во времени.

Что мы сейчас видим в Грузии и вокруг неё в свете «кейса Габуния»:

1. Идущая на спад в Грузии (и главное - в России) после инцидента с православным коммунистом Гавриловым «грузинская русофобия» получает, как ни крути, новый импульс. В том числе, в виде нужной картинки для российской аудитории.

2. К базовой манифестации в Тбилиси на проспекте Руставели против российской оккупации 20% территории страны (где, среди прочего, главное требование - отставка министра внутренних дел Гахария) добавляется не только протест против марша ЛГБТ, но и что важнее протест против главного оппозиционного и наиболее влиятельного телевизионного телеканала «Рустави 2». И без того не массовый базовый протест размывается.

3. Перед властью Грузии возникла проблема – как осудить Габуния, но сделать этот так, чтоб невзначай не извиниться перед Путиным. Как власть с этим справилась – не важно. Важно, что ей ситуативно удалось с новой силой заиграть главный и чуть ли не единственный свой козырь, который звучит как «все проблемы и кризисы – дело рук реваншистов Саакашвили».

4. Грузинское общество, как ни крути, оказалось перед подсознательным выбором – ты против Путина, или против Габуния? Ясно, что можно какое-то время одинаково не любить обоих, но всё же. Соответствующая картинка с протестующими перед офисом «Рустави-2» создана.

5. Москва (а не разрозненная грузинская оппозиция) получает дивиденды - в виде нового повода для санкционного давления на официальный Тбилиси, которое якобы может стать «смертельным» для грузинской экономики. Упоминается даже вино, но почему-то не упоминаются слова «Интер РАО» или «Лукойл-Джорджия».

6. И в России и в Грузии возбуждаются воины информационного фронта Кремля, линию обороны/наступления держит вся кремлевская рать вплоть до председателя госдумы Володина. Как же – царя обидели. Но вот незадача – Путин «вдруг» выступил и против санкций, и против уголовки против Габуния. Рать, конечно, переобувается на ходу, но технология «царь мудр на фоне бояр и челяди» работает. Как минимум, российская аудитория обработана. Хотя почему только российская – единственно верным решение Путина называет и глава МИД Грузии Давид Залкалиани…

Что мы сейчас видим в Украине и вокруг неё в свете отмены телемоста:

1. Команда президента Зеленского пытается сохранить мощный рейтинг для своей партии «Слуга народа» перед приближающимися парламентскими выборами. Играя на теме мира, но отодвигая от мирного урегулирования кума Путина Медведчука. Последний ведет системную скупку телеканалов в Украине, один из которых был втянут в кремлевскую провокацию с телемостом. Изначально было ясно, что мост не состоится – достаточно было провокации с анонсом, ведь было понятно, что будет соответствующая реакция а) общества, б) как следствие, президента Зеленского.

2. Попытку реванша откровенно пророссийских сил в команде Зеленского прекрасно понимают. В этот раз президенту пришлось говорить самому, ответы помощников-консультантов общество бы не восприняло, просто так понравиться 73% населения уже не получилось бы. Ответ получился исчерпывающим и недвусмысленным, главное, что удалось зацепить экс-президента Порошенко, который пять лет «не замечал кума Путина» (с чем, кстати, не поспоришь). Насколько это сработало, мы увидим 21 июля.

3. Генпрокуратура и СБУ возбуждают дело о госизмене, функционеры телеканала «НьюсВан» вызываются на допрос. После отмены телемоста оперативно появляется (вбрасывается?) социология, которая свидетельствует о падении рейтинга партии «Слуга народа» ниже «психологической отметки» в 40%. При этом по той же социологии чуть не пропорционально падению «Слуги народа» растет рейтинг партии Медведчука. Картинка о монополии кума Путина как «единственного миротворца в стране» усилена.

4. Партия «Слуга народа» стаёт все больше «непонятной» для части 73%, поддержавших Владимира Зеленского. Это касается как патриотического, так и готового на компромиссы с Россией сегментов общества (разделение условное, но мы поняли друг друга). Одни вообще не понимают политики противодействия агрессору или же видят новые угрозы реванша (представить себе подобный телемост при Порошенко невозможно). Другие не видят результата в достижении обещанного мира. Людям сложно понять логику предвыборной кампании.

5. Для российской аудитории формируется картинка «Киев и при Зеленском против общения между братскими народами («одним народом»)» и т.д. Вбросы про угрозы личной расправы над ведущими канала «НьюсВан» - в помощь.

6. Кремль прозондировал почву под новый формат коммуникации при новой конфигурации власти после 21 июля, четко обозначив, что «мы от вас не отстанем».

Пункты можно продолжать, но и этого достаточно. Мы видим четкий пример создания/поддержания кризиса с использованием одной и той же технологии. Главным, если не единственным бенифициаром произошедшего выступает Кремль. И совершенно неважно – получится ли у Москвы сохранить Георгия Гахария на должности главы МВД в Грузии (говорят, что в Кремле очень не согласны с его возможной отставкой), или впарить партию Медведчука в будущую коалицию в Раде. Нынешняя тактика Москвы выглядит беспроигрышной именно потому, что она всегда может удовлетвориться хаосом как промежуточным для себя результатом. Инструментов, как мы видим, у неё предостаточно. Выводы о том, почему в Грузии через 11, а в Украине через 5 лет оккупации подобные дискурс и инструментарий возможны и эффективны, воспоследуют. Хотя они на поверхности.

Быть «наполовину беременным» в вопросе противостояния агрессору не получается у «мечтателей» в Грузии, не получится и у «слуг народа» в Украине. Надеюсь «телемост Габуния» поможет нам это понять, хотя уроков раньше было предостаточно.

UPD: У меня нет оснований считать, что ведущий «Рустави 2» Георгий Габуния действовал по прямой указке из Москвы. Это и не обязательно – методов подводки существует предостаточно. Однако он чётко понимал, какой будет реакция, как минимум, в Грузии. Отрицать это – все равно, что верить в то, что Малахов и «Россия 24» действительно вдруг решили «устроить праздник счастья» и просто поговорить…

И да, счастливые лица ведущих «НьюсВан» с лозунгами «Нам надо поговорить» - это днище.

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