Блокада на кордоні з Польщею. Протестувальники показали своє обличчя
Важливо побачити, як на ці події відреагують звичайні поляки
Отже, декілька речей за підсумками вчорашніх акцій польських фермерів.
• 1 •
Протестувальники показали своє обличчя. Це обличчя прихильників путіна, що не поважають право власності. Чи буде це обличчя групи маргіналів, чи всієї фермерської спільноти Польщі, залежить від позицій ключових аграрних асоціацій цієї країни. Аналогічно із польським суспільством.
• 2 •
Дійсно важливо не піддаватись на емоції. Хочеться вірити в раціональність подій. І якщо це так, то все що відбувається – це намагання виторгувати більші обмеження в рамках наступного річного циклу лібералізації торгівлі між ЄС і Україною. За логікою, після того як на рівні ЄС буде схвалене рішення, напруження на якийсь час спаде і зʼявиться простір для діалогу.
• 3 •
А взагалі – непогано було б біля пунктів пропуску побудувати підземні пішохідні переходи з обох боків.
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