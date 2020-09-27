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    У чугуївській авіакатастрофі загинули хокейний воротар, ультрас і ватерполіст (фото)

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    На борту АН-26 загинуло 26 українських військових - У чугуївській авіакатастрофі загинули хокейний воротар, ультрас і ватерполіст (фото)
    На борту АН-26 загинуло 26 українських військових
    Світлина із соцмереж

    Трагедія на Харківщині має спортивний слід

    У списку з 26 загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 у Чугуєві на Харківщині курсантів та офіцерів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба є троє осіб, пов’язаних зі світом спорту.

    42-річний прапорщик Євген Іванов у вільний від військової справи час тренувався і захищав ворота харківського хокейного клубу «Альянс».

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    Хокейний воротар Євген Іванов

    22-річний Микола Микитченко був ультрас баскетбольного клубу «Харківські Соколи».

    «Сержант Микола Микитченко був палким прихильником «Харківських Соколів» та стояв біля витоків фанатського руху команди. Керівництво, команда та всі вболівальники висловлюють співчуття та сумують разом з родинами та близькими загиблих. Перший домашній матч нашої команди розпочнеться з хвилини мовчання», - йдеться в офіційному повідомленні слобожанського клубу.

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    Баскетбольний фанат Микола Микитченко

    21-річний солдат Артем Дудла грав у водне поло.

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    Артем Дудла займався водним поло дев'ять років

    «Авіатроща зачепила безпосередньо і наш навчальний заклад, - повідомляє паблік Харківського фахового коледжу спорту. – Серед курсантів, які знаходилися на облавку літака, був вихованець відділення водного поло Артем Дудла, курсант 153 навчальної групи льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.  Юнак майже десять років тренувався у вчителя зі  спорту Світлани Вишневської , закінчив дев’ять класів».

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    Артем Дудла з мамою

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні 26 вересня був Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

     Читайте також: В Харківській ОДА назвали версії катастрофи АН-26
    трагедія ЗСУ авіакатастрофа фанати смерть баскетбол ультрас хокей водне поло курсант солдат БК «Харківські Соколи»
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