Головна Думки вголос Карл Волох
search button user button menu button
Карл Волох Політолог

План Віткоффа. Без паніки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стів Віткофф і Кіт Келлог

План Віткоффа не є на цьому етапі планом Трампа

Факт, що Зеленський, який сьогодні нічого не робить у зовнішній політиці без узгодження з європейцями, відмовився зустрічатися з Віткоффом, свідчить, що план Віткоффа не є на цьому етапі планом Трампа й не варто сприймати його як остаточний ультиматум американців, за яким – припинення підтримки й інші негаразди.

Обговорювати план серйозно наразі не варто, зокрема, тому, що з усіх витоків поки що не зрозуміло, яким чином Україні будуть надані гарантії безпеки в післявоєнний період. Якщо памʼятаєте, для мене тут є одна гарантія – 30 мільярдів доларів від союзників на рік на ЗСУ (зброєю, навчанням, розвідувальною інформацією тощо). Все решта, включно з НАТО, на цьому етапі – ілюзія.

Факт, що росіяни погодилися на 400 тисяч чисельності ЗСУ (порівняйте з 60 тисячами в Стамбулі) – позитивний. І доводить, що на певні компроміси Путін, вірогідно, готовий.

А ось пункт про далекобійні ракети абсолютно категорично неприйнятний і предметом торгу бути не може. Як і ряд інших.

Ще одна погана новина – оголошення Келлога про скору відставку. Думаю, це реакція на віткоффський план і його намір самому зустрітися з Зеленським.

Хочу сподіватися, що Трамп відставки не прийме.

Підсумовуючи: не панікуємо, спостерігаємо й аналізуємо.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Володимир Зеленський Дональд Трамп путін Кіт Келлог Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
17 листопада, 12:08
США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times
США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times
16 листопада, 01:50
Насправді Путіну потрібна не Україна як держава, а контрольована, залежна територія – навіть без видимості суверенітету
Екзистенційна війна Путіна: чому Росія не зупиниться сама
11 листопада, 10:40
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
3 листопада, 01:59
У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців
США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів
31 жовтня, 12:32
Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства
29 жовтня, 01:42
Зеленський назвав дату розмови Трампа з Китаєм, яка може вплинути на війну
«Трамп планує розмову з Китаєм». Зеленський назвав дату, яка може зупинити війну
28 жовтня, 10:29
Умєров та Зеленський обговорили порядок денний зустрічей Ставки
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО
21 жовтня, 16:33
Трамп заговорив про озброєння США
Трамп повідомив, що США мають зброю, про яку «багато хто навіть не знає»
20 жовтня, 19:49

Карл Волох

План Віткоффа. Без паніки
План Віткоффа. Без паніки
Конфлікт на Сході. Чому Іран не атакує Ізраїль?
Конфлікт на Сході. Чому Іран не атакує Ізраїль?
Як діяти проти ФСБ московського патріархату
Як діяти проти ФСБ московського патріархату
Коли Буданов займається розвідкою?
Коли Буданов займається розвідкою?
Кремль почав реально боятися військової поразки
Кремль почав реально боятися військової поразки
Чому США хочуть знекровити Росію військово й економічно
Чому США хочуть знекровити Росію військово й економічно

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua