США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times

Вашингтон офіційно вимагає від ЄС скорочувати або повністю припиняти імпорт російських енергоресурсів

Американські посадовці активізували свою діяльність у Європі, проводячи переговори та просуваючи постачання американської нафти і газу з метою повного витіснення російського палива з європейського ринку. За інформацією Financial Times, посилаючись на власні джерела, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із енергетичного балансу Європи, передає «Главком».

Ця кампанія США відбувається одночасно зі складнощами, які виникли у нафтотрейдера Gunvor при спробі придбати закордонні активи російської компанії «Лукойл», що потрапила під американські санкції у жовтні. Угода ускладнилася через посилену увагу ЗМІ до минулих зв'язків Gunvor із Росією. Міністерство фінансів США вже попередило трейдера, що не видасть ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни з Україною.

Свого часу, до 2014 року, співвласником Gunvor був Геннадій Тимченко, близький друг Володимира Путіна. Хоча Тимченко продав свою частку шведському партнеру Торбйорну Торнквісту за день до запровадження санкцій, американська влада все ще висловлює побоювання щодо можливого впливу Москви на компанію.

Міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам підтвердив, що Вашингтон офіційно вимагає від союзників скорочувати або повністю припиняти імпорт російських енергоресурсів, порушуючи це питання на всіх переговорах.

Міністр енергетики США Крістофер Райт зазначив, що ЄС підтвердив плани повністю припинити імпорт російського газу з 1 січня 2027 року. Виняток було зроблено для Угорщини, однак між Будапештом і Вашингтоном немає згоди щодо термінів дії цього винятку.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що санкції спричинять скорочення постачання російської нафти на світовий ринок, що призведе до зростання цін.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.