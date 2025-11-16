Головна Світ Політика
search button user button menu button

США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США хочуть витіснити весь російський газ із Європи – Financial Times

Вашингтон офіційно вимагає від ЄС скорочувати або повністю припиняти імпорт російських енергоресурсів

Американські посадовці активізували свою діяльність у Європі, проводячи переговори та просуваючи постачання американської нафти і газу з метою повного витіснення російського палива з європейського ринку. За інформацією Financial Times, посилаючись на власні джерела, Вашингтон прагне прибрати «весь до останньої молекули» російський газ із енергетичного балансу Європи, передає «Главком».

Ця кампанія США відбувається одночасно зі складнощами, які виникли у нафтотрейдера Gunvor при спробі придбати закордонні активи російської компанії «Лукойл», що потрапила під американські санкції у жовтні. Угода ускладнилася через посилену увагу ЗМІ до минулих зв'язків Gunvor із Росією. Міністерство фінансів США вже попередило трейдера, що не видасть ліцензію на ведення бізнесу до завершення війни з Україною.

Свого часу, до 2014 року, співвласником Gunvor був Геннадій Тимченко, близький друг Володимира Путіна. Хоча Тимченко продав свою частку шведському партнеру Торбйорну Торнквісту за день до запровадження санкцій, американська влада все ще висловлює побоювання щодо можливого впливу Москви на компанію.

Міністр внутрішніх справ США Дуглас Бергам підтвердив, що Вашингтон офіційно вимагає від союзників скорочувати або повністю припиняти імпорт російських енергоресурсів, порушуючи це питання на всіх переговорах.

Міністр енергетики США Крістофер Райт зазначив, що ЄС підтвердив плани повністю припинити імпорт російського газу з 1 січня 2027 року. Виняток було зроблено для Угорщини, однак між Будапештом і Вашингтоном немає згоди щодо термінів дії цього винятку.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що санкції спричинять скорочення постачання російської нафти на світовий ринок, що призведе до зростання цін.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

 «Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів». 

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Теги: переговори США Європейський Союз газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед виборців лише 2% опитаних бачать у Рубіо майбутнього президента США
Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата
7 листопада, 23:56
Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року
Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця
4 листопада, 00:54
Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
Говорили про енергетичну підтримку: Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн
3 листопада, 22:32
Трамп задоволений зустріччю із Сі Цзіньпіном
Трамп заявив, що зустріч із Сі Цзіньпіном принесе вічний мир
1 листопада, 23:50
Як пояснив Тихий, переговорив відбуватимуться на рівні політичних директорів держав-учасниць
МЗС України прокоментувало інформацію про «секретну» зустріч «коаліції охочих»
31 жовтня, 16:55
Поєднання світлодіодного світла та нанопластівців знищує до 92% клітин раку шкіри і близько 50% клітин раку товстої кишки
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
25 жовтня, 19:58
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
23 жовтня, 23:50
Президент наголосив, що обговорить з партнерами в Брюсселі посилення тиску на Росію
Зеленський прокоментував нові санкції ЄС проти Росії
23 жовтня, 12:49
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07

Політика

Орбан: Україну та Росію потрібно змусити укласти мир
Орбан: Україну та Росію потрібно змусити укласти мир
Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico
Як Україна заспокоює ЄС після корупційного скандалу: аналіз Politico
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
CNN: Підрив газопроводів «Північний потік» викликає політичну напруженість у Європі
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Глава МЗС Туреччини заявив, що Росії пора задуматися про мир
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
Китай перехопив ініціативу на кліматичному саміті ООН, скориставшись відсутністю США
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua