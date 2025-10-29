Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства

Популярність Трампа знижується через невдоволення американців вартістю життя

Рейтинг схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня за весь період його президентства, згідно з новим опитуванням Reuters/Ipsos, передає «Главком».

Лише 40% американців схвалюють його роботу, що є зниженням на 2% порівняно з минулим опитуванням, проведеним два тижні тому. Водночас кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла до 57%.

Причиною цього падіння популярності є незадоволеність американців урядовою політикою щодо вартості життя, зокрема зростаючою інфляцією, яка впливає на їхні щоденні витрати. 63% опитаних не схвалюють заходи Трампа для боротьби з інфляцією, що більше, ніж удвічі перевищує кількість тих, хто вважає, що він справляється з цією проблемою.

Опитування також виявило, що багато американців мають помірковану реакцію на тривале припинення роботи уряду, яке торкнулося сотень тисяч федеральних працівників. 29% опитаних байдужі до цієї ситуації, а 20% розлючені. Водночас близько 73% підтримують продовження субсидій на медичне страхування, навіть попри занепокоєння щодо збільшення дефіциту федерального бюджету.

Як відомо, через вісім місяців після початку другого терміну президента Дональда Трампа його рейтинг несхвалення продовжує зростати серед американців.

До слова, президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю серед американських виборців упродовж свого президентства.