Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО

У вівторок, 21 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Готуємо нові оборонні домовленості, що посилять українську бойову авіацію. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил ЗСУ, щоб гарантувати безпеку нашої держави довгостроково. Важливо, щоб усі наші державні інституції та складові Сил оборони, які задіяні в підготовці й будуть задіяні в реалізації угоди, були належним чином скоординовані», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зокрема, Зеленський та Умєров обговорили зустрічі з європейськими лідерами: «Другий пріоритет: на тижні відбудуться зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також нашої коаліції охочих. Кожна держава, кожен лідер мають чітко розуміти, що може підтримати нас найбільш ефективно саме в цей час. Потреби в ППО, конкретне наповнення пакетів оборонної підтримки, розширення програми PURL, перелік необхідного обладнання для відновлення енергетики після ударів, а також координація в посиленні санкцій – усе це має бути чітко визначене та доведене до кожного нашого партнера відповідно до їхніх реальних спроможностей».

Президент зазначив, що під час зустрічі з Умєровим вони обговорили порядок денний майбутніх засідань Ставки. За його словами, зараз детально опрацьовуються потреби української оборонної промисловості, а для того щоб задовольнити їх якомога повніше, планується трансформація апарату РНБО. Зеленський також наголосив, що до кінця року показник забезпечення фронту українською зброєю має становити щонайменше 50%, і це завдання необхідно виконати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у переговорах «коаліції охочих» у Лондоні цього тижня.