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Карл Волох Політолог

Кремль почав реально боятися військової поразки

glavcom.ua
Російська армія зазнала гучного фіаско в Україні
фото з відкритих джерел

Час грає проти Путіна

Тільки за останній тиждень:

  • московитський документальний фільм про СВО як пастку Байдена для Росії й заклик негайно вивести війська, щоб упередити розвал Росії;
  • розпатякування Путіна про загрозу розвалу імперії;
  • погрози Медвєдєва, що Кремль не допустить розпаду країни й забере з собою в могилу весь світ.

Тут є дві прекрасні новини. По-перше, ми чітко бачимо, що вони реально бояться військової поразки й розглядають уже й найапокаліптичніші (з їхньої точки зору) сценарії.

По-друге, тактика Байдена спрацьовує. Розтягуючи надання нових видів зброї (але анонсуючи їх) він створює в Путіна передчуття неминучої поразки (у той же час не провокуючи його на зовсім безумні дії). Тобто, в плішивій голові має скластися враження, що час грає проти нього. І це прекрасна основа для ефективних переговорів про припинення вогню.

До речі, ми з вами донедавна сумнівалися, як зможе тамтешня пропаганда продати населенню військову поразку в Україні. Як бачите, проблеми з цим не виникло. Все пропагандонське воїнство чітко подає війну в Україні як протистояння Росія-Захід, причому, Заходом же й спровоковане. А в такому розкладі вони можуть найменше надбання подавати як перемогу.

Це ж не Україні війну програти, як воно є насправді.

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Теги: росія пропаганда війна Європа фільм

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Карл Волох

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