Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України

Угода передбачає надання Україні військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

За даними Reuters, домовленості включають:

надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;

угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);

постачання систем ППО Samp/T, ракет і антидронових засобів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Його зустрів французький лідер Емманюель Макрон.

Раніше Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією. Президент України повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми Purl, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. «Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду», – зауважував президент.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони Samp/T та нові винищувачі Mirage.