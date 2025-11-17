Головна Країна Політика
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
скриншот з відео Офісу президента

Угода передбачає надання Україні військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон підписали угоду про довгострокове укріплення обороноздатності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Емманюель Макрон заявив, що мета угоди – «залучити французьку оборонну промисловість на службу захисту України» та забезпечити необхідні системи для протидії російській агресії.

За даними Reuters, домовленості включають:

  • надання Україні багатоцільових винищувачів Rafale, частково з французьких запасів і частково в рамках довгострокового плану;
  • угоду на 10 років для розвитку авіаційного флоту до 250 літаків (включно з F-16 та Gripen);
  • постачання систем ППО Samp/T, ракет і антидронових засобів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Франції. Його зустрів французький лідер Емманюель Макрон.

Раніше Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією. Президент України повідомив, що триває співпраця України з партнерами щодо наповнення програми Purl, що дозволяє купувати американську зброю, зокрема системи ППО та ракети до них. «Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду», – зауважував президент.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями Франція передасть Україні додаткові ракети Aster для системи протиповітряної оборони Samp/T та нові винищувачі Mirage.

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція

