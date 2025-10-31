США обмежили кількість прийому біженців. Квота зменшилась у 15 разів

У адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців

Призупинення Дональдом Трампом програми для біженців мало негативні наслідки для США

Адміністрація Дональда Трампа заявила про обмеження кількості біженців, які щорічно емігрують до США. Це повідомлення адміністрація оприлюднила в четвер, 30 жовтня, у Федеральному реєстрі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що тепер кількість біженців, що зможуть в’їхати до Штатів, зменшилася від 125 тис. до 7500 осіб. Тобто квота зменшилась у 15 разів. Також у адміністрації президента США повідомили, що квота буде передбачати саме білих південноафриканців.

Ба більше, настільки велике скорочення кількості біженців адміністрація не роз’яснила та не назвала причин. Попередня квота була встановлена ще за каденції колишнього президента США Джо Байдена. Журналісти також зазначають, що до цього Америка приймала сотні тисяч людей, які потребували тимчасового прихистку через війну та переслідування з усіх куточків світу.

Інформація про скорочення квоти була присутня в меморандумі, там зазначалося, що скорочення кількості прийнятих біженців до 7500 тис. осіб у 2026 році «виправдано гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам».

У виданні також підкреслюють, що скорочення квоти адміністрацією Трампа значно вплинуло на програму, що передбачала підтримку біженців. Вона мала підтримку обох партій, однак чинний президент США припинив роботу програми в перший день свого терміну. Тоді до США приїжджало мало біженців, зокрема білі південноафриканці. А прийняття інших біженців вирішували шляхом судових розглядів.

Натомість у лютому 2025 року США відкрило нову програму для африканців, тоді адміністрація заявила, що африканські фермери зіштовхуються з дискримінацією та насильством, однак місцевий уряд це заперечив.

Після призупинення програми в країні спостерігалися такі наслідки, як скорочення штатів у гуманітарних та міграційних організаціях тощо. Журналісти також припускають, що в майбутньому сьогоднішні дії Дональда Трампа вплинуть на імміграційні та гуманітарні програми в США та загалом підтримку біженців.

Раніше «Главком» розповідав про те, що прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати виплати українським біженцям. Маркус Зьодер заявив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

Водночас Ірландія від початку повномасштабного вторгнення надала статус тимчасового переселенця майже 130 тис. українцям. За даними посольства України в Ірландії, зараз у країні проживає під тимчасовим захистом орієнтовно 80 тис. українців.