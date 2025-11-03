Головна Світ Політика
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нігерія відкинула заяви Трампа про переслідування християн у країні
фото з відкритих джерел

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах

Нігерія рішуче відкинула можливість проведення Сполученими Штатами будь-якої односторонньої військової операції на своїй території. Ця заява стала відповіддю на погрози, висловлені очільником Білого дому Дональдом Трампом, який послався на переслідування християн у країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Представник нігерійського президента Даніель Бвала зазначив, що погроза Трампа ґрунтується на неперевірених фактах і є спробою чинити тиск.

Коментуючи слова президента США, Бвала сказав: «Це дуже схоже на характерну манеру Трампа –використовувати силові заяви, аби змусити іншу сторону сісти за стіл переговорів».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію, якщо там не припиняться вбивства християн. За його словами, у разі ухвалення такого рішення атака буде «швидкою та жорстокою».

Трамп наголосив, що якщо уряд Нігерії продовжить допускати вбивства християн, США припинять допомогу і підтримку, а також можуть вдатися до більш рішучих дій. «Цілком можливо, що Сполучені Штати вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – написав американський президент.

Міністр оборони США Піт Гегсет підтримав президента, заявивши, що «вбивства невинних християн мають негайно припинитися».

«Або уряд Нігерії захистить християн, або ми вб'ємо ісламських терористів, які чинять ці жахливі злочини», – додав посадовець.

За даними Європарламенту, з 2019 по 2023 роки в Нігерії загинуло майже 17 тис. християн унаслідок цілеспрямованих нападів. Лише за перші сім місяців 2025 року кількість жертв перевищила 7 тис.

Теги: Нігерія США Дональд Трамп

