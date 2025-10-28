«Трамп планує розмову з Китаєм». Зеленський назвав дату, яка може зупинити війну

Зеленський назвав дату розмови Трампа з Китаєм, яка може вплинути на війну

Президент України сподівається, що США зможуть переконати слідом за Індією й Китай

Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм 30 жовтня і назвав її потенційно важливим кроком для зменшення імпорту енергоресурсів Росії та послаблення агресії РФ. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що США зможуть переконати Китай слідом за Індією зменшити закупівлі енергоресурсів у Росії.

«Далі – президент Трамп планує розмову з Китаєм 30-го числа. Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що Китай суттєво скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила. За його словами, ці кроки посилюють економічний тиск на Москву і підкріплюють дію введених США санкцій. Трамп також зазначив, що обговорюватиме питання закупівель енергоносіїв з Китаєм під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту.

Згодом китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Це сталося після того, як США ввели санкції проти «Роснафти» і «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній Москви.

Цей крок зроблено в той час, коли нафтопереробні заводи в Індії мають намір різко скоротити імпорт нафти з Москви. Різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших клієнтів Росії негативно позначиться на доходах Москви від нафти і змусить найбільших світових імпортерів шукати альтернативні джерела постачання, що призведе до зростання світових цін.