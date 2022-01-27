«Нафтогаз» вказав на прогалину в сертифікації «Північного потоку-2»

Попри те, що «Північний потік-2» – це єдина труба, росіяни хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км з понад 1200 км

Вітренко висловив надію, що у Німеччині «не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і нехтувати європейськими нормами й законами»

НАК «Нафтогаз України» надасть німецькому регулятору аргументи, які свідчать, що у процесі сертифікації газопроводу «Північний потік-2» є прогалина. Про це в четвер, 27 січня, повідомив у Facebook голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Незважаючи на те, що «Північний потік-2» – це єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, росіяни хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км з понад 1200 км. Втім, газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку із продовженням газопроводу «Північний потік-1» вже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, щоб правила стосувалися всього газопроводу – від Усть-Луги у Росії до Лубміна у Німеччині», – вказує Вітренко.

Він відзначив, що «Газпром» свою дочірню компанію Gas for Europe, яку було створено недавно, хоче зробити власником і оператором тільки німецької частини «Північного потоку-2», а це маніпуляція і неповага до європейського законодавства.

«Це прямо суперечить чітко вираженій політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо поширили правила Третього енергопакета на «Північний потік-2». Це сталося у квітні 2019 року. «Газпром» намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакета ЄС до «Північного потоку-2», але спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили у наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу», – нагадав голова «Нафтогазу».

Вітренко висловив надію, що у Німеччині «не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і нехтувати європейськими нормами й законами».

«Особливо зараз, в умовах, коли він може почати нові агресивні дії проти України у будь-який момент. Адже даючи Росії право бути над законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло, вище за закон і здоровий глузд і в усьому іншому», – резюмував Вітренко.

До слова, Німеччина пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2».

Сьогодні речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що російський газопровід «Північний потік-2» не буде працювати, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Додамо, що США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку.

Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

Також віцеканцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

Також відомо, що Росія залишиться без компенсації за газопровід «Північний потік-2» у разі, якщо німецький регулятор визнає його невідповідним правовим нормам Європейського Союзу.