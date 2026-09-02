Головна Думки вголос Володимир Омельченко
search button user button menu button
Володимир Омельченко директор енергетичних програм «Центру Разумкова»

Україна поставила російську нафтопереробку на коліна: що буде далі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Повторні удари по російських НПЗ зруйнували запас міцності галузі: виробництво пального скорочується, бензиновий дефіцит повертається, а імпорт уже не здатен повністю компенсувати втрати

Російська нафтопереробка у вогні: від ілюзії міцності до системної кризи.

Ще весною цього року у мене були певні сумніви щодо можливостей Сил оборони України швидко добити російську величезну нафтопереробну галузь, яка має 40 великих НПЗ.

Однак, за підсумками літньої бойової роботи,  я був приємно вражений. Останні дані свідчать що СОУ вивели повністю із ладу усі великі НПЗ Лукойла та інших деяких компаній. Базова російська галузь опинилася на межі справжньої катастрофи. 

З цієї причини та з метою діагностування російської системи нафтопродуктозабезпечення написав велику аналітичну статтю (можна прочитати на сайті Центра Разумкова, посилання у першому коментарі).  

Міф про невичерпність зруйновано

До 2026 року Росія мала значний запас міцності завдяки надлишковим потужностям. Проте влітку 2026 року ситуація якісно змінилася. Повторні та серійні ураження заводів перетворилися на системне обмеження для всієї галузі.

Цифри падіння

У довоєнні часи РФ переробляла близько 5,5–5,7 млн барелів нафти на добу. Станом на кінець серпня 2026 року ця цифра впала приблизно до 3,8-4 млн барелів. Фактично зараз працює лише близько трьох п’ятих номінального потенціалу первинної переробки.

Бензин уже у відкритому дефіциті

Бензиновий ринок першим відчув удар. На початку липня випуск бензину впав до рівня, який покривав лише близько 65% середнього сезонного споживання. Як наслідок: Росія запровадила заборону на експорт та змушена купувати бензин за кордоном, втрачаючи валюту.

Дизель – остання лінія оборони ледве стримує падіння у прірву

Саме дизель завжди був головним експортним буфером РФ, але й він стрімко скорочується. У липні морський експорт дизпалива й газойлю обвалився приблизно на 60%. Ринок перебуває у стані крихкої рівноваги. Попереду осінь – сезон збирання врожаю, підвищеного військового споживання та переходу на «зимові» сорти пального, якого критично не вистачає через пошкодження вторинних установок.

Імпорт не врятує

Росія намагається замістити втрати. Білорусь постачає рекордні обсяги, йдуть закупівлі з Азії, проте імпорт здатний закрити лише окремі локальні розриви. Він не може повністю замінити втрати великої національної нафтопереробки через високу вартість та логістичні складнощі.

Що це означає для російської економіки?

Дорожче пальне розганяє інфляцію у всіх сферах: від вартості продуктів харчування (через аграріїв) до вантажних перевезень, видобувної промисловості та будівництва. Влада змушена заливати цю пожежу бюджетними грошима, одночасно втрачаючи доходи від експорту нафтопродуктів.

Яка стратегічна мета для України?

Поточний тиск створює для РФ сценарій «керованого виснаження». Але якщо ефективна переробка впаде до рівня 2–2,5 млн барелів на добу, Росію чекатиме екстремальна каскадна дезорганізація. Це означатиме масштабне нормування, різке скорочення цивільного споживання, перебої в логістиці та глибоку рецесію із соціально-економічними та політичними непередбачуваними наслідками.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія експорт імпорт бензин пальне дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мерц: Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами
Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу
30 серпня, 00:50
Трамп намагається купити у Путіна гарні новини, але Путін продає задорого
Трамп потрапив у пастку Путіна
28 серпня, 11:11
Росія почала економити на цивільних витратах заради продовження війни
Грошей на все не вистачило. Росія урізала цивільні витрати заради війни
28 серпня, 07:12
Росія влаштувала серію атак на Сумщину
Росія вдарила по Сумщині дронами та авіабомбами: одна людина загинула
27 серпня, 08:09
25 серпня з неанонсованим візитом директор ЦРУ прибув до Москви
Кремль назвав мету таємничого візиту директора ЦРУ до Москви
26 серпня, 07:48
Безпілотник було збито в околицях Ругаї Балвського краю Латвії
Український чи російський? Латвія встановила походження дрона, збитого 14 серпня
20 серпня, 15:58
За підсумками 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8% порівняно з 2024-м
Експортна катастрофа: продаж руди за кордон обвалився на 27% ще до закриття портів
14 серпня, 12:22
В окупованому Криму пролунала серія вибухів
У Криму прогриміла серія вибухів та спалахнула пожежа
7 серпня, 05:20
Новий удар по Wildberries стався у Володимирській області
Дрони атакували ще один склад Wildberries у Росії (оновлено)
3 серпня, 08:10

Володимир Омельченко

Україна поставила російську нафтопереробку на коліна: що буде далі
Україна поставила російську нафтопереробку на коліна: що буде далі
Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
Росія перетворює українські АЗС на осередки страху
Чи на часі лібералізація газового сектору й створення ліквідної газової біржі?
Чи на часі лібералізація газового сектору й створення ліквідної газової біржі?
Росія намагається «протиснути» сертифікацію Nord Stream-2 неправовими методами
Росія намагається «протиснути» сертифікацію Nord Stream-2 неправовими методами
Держава запровадила формулу імпортного паритету до цін на газ, бензин і дизель слідом за вугіллям
Держава запровадила формулу імпортного паритету до цін на газ, бензин і дизель слідом за вугіллям

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
102K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
81K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
77K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Сьогодні, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Сьогодні, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Сьогодні, 11:28
Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua