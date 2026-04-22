Віталій Портников Журналіст

Навіть Трамп не врятує Путіна: Україна стискає нафтове кільце

Кінець нафтової подушки путінського режиму

Російському президентові не вдасться сповна скористатися тим атракціоном нечуваної щедрості, який організували йому у Сполучених Штатах на тлі війни з Іраном і спробами якось вирівняти нафтовий баланс після закриття Ормузської протоки.

Так, Путін отримає мільярди доларів від продажу нафти з танкерів, завбачливо виведених в море. Але він розраховував на більше.

Цього більшого не буде дякуючи зусиллям українських військових. Удари по російській нафтопереробці почалися ще восени 2023 року, але саме зараз збільшилася їхня інтенсивність. І найголовніше – українці зрозуміли, що бити треба не тільки по нафтопереробних заводах, але насамперед по нафтових портах Російської Федерації.

Ці комбіновані удари заганяють російського президента в замкнене коло. Росія не може продавати нафту, проте не може працювати з сировиною для власного вжитку, бо потужностей на нафтопереробних заводах не вистачає. Доводиться консервувати свердловини і використовувати валютні запаси для закупівлі нафтопродуктів за кордоном.

Але у звʼязку з війною на Близькому Сході все більше і більше проблем і так, ці нафтопродукти також дорожчають. І економіка починає реально і помітно просідати.

Недарма часопис Foreign Affairs констатує, що українськими ударами вдалося досягти того, чого не можна було досягти всіма західними санкціями разом узятими.

У минулому році нафтові доходи Кремля скоротилися на 24 відсотки – і це був найгірший показник з 2020 року. У січні 2026 року росіяни заробили на продажі нафті вдвічі менше, ніж рік тому. У березні, за даними агенції Reuters, доходи склали мінус 52 відсотки у порівнянні з березнем 2025 року. І вперше за всі роки повномасштабної війни з Україною Росія витратила не неї більше, ніж заробила на нафті. Так, що Путіну довелося збирати спеціальну нараду і сварити своїх міністрів за падіння ВВП.

Так, звичайно, він дуже не хоче завершувати війну й до сьогоднішнього дня розглядав мирні перемовини виключно як ключ до порозуміння з американським колегою. Але питання не тільки в бажаннях Путіна – питання в його можливостях. Якщо у Росії не вистачатиме грошей і будуть виникати умови для соціальної дестабілізації, Путін просто змушений буде зупинитися. Ризикувати стабільністю режиму зовсім не в його інтересах.

Таким чином, 2026 рік, дякуючи українським зусиллям, перетворюється на час реального тиску на Путіна. Але при цьому важливо, щоб у замкненому колі був тільки Путін, а не Трамп.

Бо коли Трамп, з одного боку, бажає швидко завершити війну Росії проти України, а з іншого погоджується з видачею і потім продовженням лізенції на продаж російської нафти з танкерів «тіньового флоту»  фактично цією ліцензією  він рятує російську нафтову інфраструктуру і створює умови не для завершення, а для продовження війни. І не тільки для цього, а й для допомоги Ірану.

 Іран, усвідомлюючи можливість  такої допомоги, продовжує шантажувати Трампа і блокувати Ормуз. А Трамп, щоб якось зменшити тиск нафтових цін на результати виборів до конгресу, знову допомагає Путіну у продажах сировини.

Путінське замкнене коло мені подобається. Замкнене коло Трампа – не дуже, бо воно і є виходом для Путіна, принаймні тимчасовим. І для того, щоб примусити Путіна зупинитися, трампівське «замкнене коло» варто було б розірвати.

Тим більш, що і на перебіг подій на Близькому Сході це також впливатиме виключно позитивно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
