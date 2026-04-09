Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті

Глава МЗС БельгіїМаксим Прево зазначив, що удар був завданий без попередження та був дуже потужним

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив, що його делегація перебувала в безпосередній близькості до місця масштабного авіаудару Ізраїлю по ліванській столиці, передає «Главком».

Ракети влучили лише за кількасот метрів від будівлі посольства, де на той момент перебували дипломати. Бельгійський міністр прибув до Лівана, щоб висловити солідарність із постраждалими від протистояння між Ізраїлем та «Хезболлою».

Інцидент стався невдовзі після зустрічі Прево з президентом Лівану Жозефом Ауном, під час якої обговорювалася ініціатива офіційних перемовин з Ізраїлем про мир. За словами глави МЗС, удар був завданий без попередження та став одним із найпотужніших з моменту початку конфлікту, спричинивши численні жертви серед мирного населення. Максим Прево закликав негайно зупинити бойові дії та наголосив на необхідності включення Лівану до угоди про припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном.

Як відомо, ізраїльські військові раніше заявили про 100 ударів по командних центрах та військових об'єктах «Хезболли», що, за їхніми словами, є найбільшим скоординованим ударом у Лівані з початку цього конфлікту.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило ввечері 8 квітня внаслідок нападів по всій країні загинуло щонайменше 112 людей , а сотні отримали поранення. Удари, які сталися без попередження, викликали страх у мешканців столиці Лівану.

До слова, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США.

За його словами, країна готова будь-якої миті повернутися до активних бойових дій, якщо поставлені завдання не будуть виконані дипломатичним шляхом. Нетаньягу зазначив, що пауза у вогні була повністю скоординована з Ізраїлем і є лише етапом підготовки до остаточного виведення збагаченого урану з іранської території.