Головна Світ Політика
search button user button menu button

Делегація МЗС Бельгії потрапила під авіаудар в Бейруті

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Глава МЗС БельгіїМаксим Прево зазначив, що удар був завданий без попередження та був дуже потужним

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево повідомив, що його делегація перебувала в безпосередній близькості до місця масштабного авіаудару Ізраїлю по ліванській столиці, передає «Главком».

Ракети влучили лише за кількасот метрів від будівлі посольства, де на той момент перебували дипломати. Бельгійський міністр прибув до Лівана, щоб висловити солідарність із постраждалими від протистояння між Ізраїлем та «Хезболлою».

Інцидент стався невдовзі після зустрічі Прево з президентом Лівану Жозефом Ауном, під час якої обговорювалася ініціатива офіційних перемовин з Ізраїлем про мир. За словами глави МЗС, удар був завданий без попередження та став одним із найпотужніших з моменту початку конфлікту, спричинивши численні жертви серед мирного населення. Максим Прево закликав негайно зупинити бойові дії та наголосив на необхідності включення Лівану до угоди про припинення вогню між США, Ізраїлем та Іраном.

Як відомо, ізраїльські військові раніше заявили про 100 ударів по командних центрах та військових об'єктах «Хезболли», що, за їхніми словами, є найбільшим скоординованим ударом у Лівані з початку цього конфлікту.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило ввечері 8 квітня внаслідок нападів по всій країні загинуло щонайменше 112 людей , а сотні отримали поранення. Удари, які сталися без попередження, викликали страх у мешканців столиці Лівану.

До слова, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль не відмовляється від своїх цілей щодо Ірану попри перемир'я, досягнуте за посередництва США. 

За його словами, країна готова будь-якої миті повернутися до активних бойових дій, якщо поставлені завдання не будуть виконані дипломатичним шляхом. Нетаньягу зазначив, що пауза у вогні була повністю скоординована з Ізраїлем і є лише етапом підготовки до остаточного виведення збагаченого урану з іранської території.

Теги: Ізраїль авіаудар Ліван війна Бельгія Хезболла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Пентагону Піт Гегсет прикрашав ситуацію Трампу у війні з Іраном
WP: Глава Пентагону брехав Трампу про ситуацію в Ірані
7 квiтня, 21:52
Передумови до глобальної дестабілізації були закладені діями Росії
Історик пояснив, чи почалася вже Третя світова та назвав країну, яка відкрила скриньку Пандори
5 квiтня, 16:15
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США закликав владу ухвалити закон про захист України від Росії
1 квiтня, 13:49
Окупанти влучили в багатоквартирний будинок
Атака на Луцьк: є влучання в підприємство, пошкоджено багатоквартирний будинок
1 квiтня, 07:16
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
У порту Приморська пошкоджено ємність із паливом
Сили оборони уразили стратегічний об'єкт ворога у Ленінградській області: дим видно за багато кілометрів (відео)
23 березня, 12:10
Cпікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Трамп неминуче проситиме додаткове фінансування на війну в Ірані
Грошей на війну не вистачило? Білому дому доведеться звертатися до Конгресу
13 березня, 21:34

Політика

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua