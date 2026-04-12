Трамп пригрозив заблокувати Ормузьку протоку

Президент США доручив військовим «шукати та затримувати» кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Як інформує «Главком», про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«У якийсь момент ми дійдемо до принципу «усім дозволяється входити, усім дозволяється виходити», але Іран не дозволив цього, просто сказавши: «Там десь може бути міна», про яку ніхто, крім них, не знає», – написав президент США.

За його словами, блокада розпочнеться «незабаром». Трамп заявив, що до неї долучаться й інші країни.

Також Трамп доручив військовим «шукати та затримувати» кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. «Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – заявив він.

«Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали у протоках. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, вирушить до пекла! Іран краще за будь-кого знає, як покінчити із цією ситуацією, яка вже спустошила їхню країну», – додав Трамп.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді.

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.