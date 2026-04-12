Трамп пригрозив заблокувати Ормузьку протоку

Надія Карбунар
За словами Трампа, блокада розпочнеться «незабаром»
Президент США доручив військовим «шукати та затримувати» кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану

Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочнуть процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки. Як інформує «Главком», про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

«У якийсь момент ми дійдемо до принципу «усім дозволяється входити, усім дозволяється виходити», але Іран не дозволив цього, просто сказавши: «Там десь може бути міна», про яку ніхто, крім них, не знає», – написав президент США.

За його словами, блокада розпочнеться «незабаром». Трамп заявив, що до неї долучаться й інші країни.

Також Трамп доручив військовим «шукати та затримувати» кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. «Ніхто, хто сплачує незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі», – заявив він.

«Ми також почнемо знищувати міни, які іранці заклали у протоках. Будь-який іранець, який стрілятиме по нас або по мирних суднах, вирушить до пекла! Іран краще за будь-кого знає, як покінчити із цією ситуацією, яка вже спустошила їхню країну», – додав Трамп.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Венс підкреслив, що американська делегація діяла згідно з вказівками президента, намагаючись проявити максимальну гнучкість та чесну волю до домовленостей. Проте іранські переговірники відмовилися прийняти запропоновані умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив байдужість щодо фінального результату переговорів із Тегераном, які наразі тривають в Ісламабаді. 

Залишаючи Білий дім, він заявив журналістам, що для Сполучених Штатів факт підписання угоди не є критичним.

Читайте також:

Читайте також

NYT: Європа перестала вклонятися Трампу
NYT: Європа перестала вклонятися Трампу
Вчора, 01:45
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
8 квiтня, 23:11
Трамп мислить транзакційно і короткостроково – це імпульсивне рішення без прорахунку наслідків
Як Іран переграв Трампа
7 квiтня, 10:41
Спроба активувати переговори між Тегераном і Вашингтоном за допомогою посередників виявилася безуспішною
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
6 квiтня, 07:07
Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі
Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом
4 квiтня, 20:30
Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
Reuters: Нетаньягу переконав Трампа почати війну в Ірані
24 березня, 02:19
США планують випустити золоту монету із Трампом до 250-річчя країни
Призначена Трампом комісія схвалила золоту монету з його портретом
20 березня, 03:35
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що європейці намагалися зупинити війну, але їх не почули
Європа намагалася зупинити війну в Ірані? Каллас зробила несподівану заяву
17 березня, 14:53
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57

В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан
В Угорщині рекордна явка на виборах: як відреагував Орбан
Більше половини угорців віддали свій голос на парламентських виборах
Більше половини угорців віддали свій голос на парламентських виборах
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
Вибори в Угорщині: мер від партії Орбана публічно проголосував за опозицію
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували
В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
