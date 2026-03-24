Сили оборони зачистили важливий населений пункт на Донеччині
Знищено понад 40 окупантів
Штурмові підрозділи полку «Скеля» зачистили від російської терористичної армії село Міньківка Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу полку.
«Штурмові підрозділи полку «Скеля» провели стрімку та скоординовану операцію, у результаті якої було зачищено Міньківку — ключовий населений пункт на трасі Бахмут – Слов’янськ. Ці дії зірвали потенційне просування противника та стабілізували ситуацію на напрямку», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час бою здійснено деблокування позицій союзних сил, розгорнуто нові спостережні пункти й завдано відчутних втрат ворогу – знищено понад 40 військовослужбовців РФ.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. За даними DeepState, противник має просування одразу на кількох напрямках. Окупантам вдалось захопити населений пункт Платонівка.
До слова, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 кв. км української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.
Коментарі — 0