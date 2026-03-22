Росіяни блокують Telegram та VPN-сервіси на Луганщині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України
Мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини скаржаться на відсутність зв’язку

На тимчасового окупованій частині Луганщини росіяни почали блокувати доступ до месенджера Telegram. Місцеві жителі скаржаться на проблеми роботи додатка. Про пише «Главком» із посиланням на допис Луганської обласної державної адміністрації.

Через блокування Telegram мешканці тимчасово окупованої частини Луганщини можуть скористатися застосунком лише за допомогою VPN. Однак росіяни почали блокувати й ці сервіси.

«Жителі окупованої Луганщини скаржаться на серйозні проблеми з доступом до застосунку Telegram. Без використання сервісів обходу блокувань цей месенджер практично не працює. Крім того, загарбники продовжують активно блокувати безпосередньо й VPN-сервіси, що ще більше ускладнює комунікацію», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, у самопроголошеній ЛНР з'явилися й інші нововведення. Зокрема, медичні документи та довідки тепер реєструються в електронному вигляді. Водночас стабільний інтернет на території відсутній. «З березня у так званій «ЛНР» довідка про інвалідність формується в електронному вигляді. Крім неї – ще й виписка з акта МСЕК та індивідуальна програма реабілітації хворого. Зміни поширюються й на прифронтові райони, де залишилися напівзруйновані лікарні, спостерігається нестача лікарів та головне – відсутній інтернет-зв'язок. Замовити паперову копію, щоправда, поки можна – через російський портал державних послуг», – йдеться у дописі адміністрації.

До слова, начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко розповів, яка наразі ситуація на фронті: «Дванадцять спроб просунутися здійснили росіяни на Лиманській і Слов’янській ділянках фронту. Атакували біля сімох населених пунктів. На території Луганщини вони тричі застосували міномети, у чотирьох випадках вдарили зі ствольної артилерії, двічі поцілили з автоматичних гранатометів. Бойові завдання загарбників виконували 13 безпілотників та fpv-дронів».

Напередодні «Главком» повідомляв, що російські окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування месенджера Telegram у тимчасово захоплених регіонах України. Мешканці окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей повідомляють про неможливість доступу до сервісу без використання спецзасобів.

Нагадаємо, 20 березня у роботі месенджера Telegram на території РФ зафіксовано наймасштабніший збій за останній місяць. Як повідомляють російські медіа, лише за одну добу кількість офіційних скарг від користувачів перевищила 13 тис. За даними сервісу моніторингу «Сбой. РФ», найбільша повідомлень про технічні негаразди надходить із Москви, Санкт-Петербурга, а також Краснодарського краю та Новосибірська. 

Росіяни блокують Telegram та VPN-сервіси на Луганщині
