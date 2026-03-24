Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico

Змінити режим на Кубі буде набагато складніше, ніж усунути Ніколаса Мадуро

На тлі масштабних протестів та тривалих відключень світла адміністрація Дональда Трампа дедалі частіше порівнює ситуацію на Кубі з венесуельською. Проте такий підхід ігнорує ключові історичні та структурні відмінності між країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Кубинська революція утримує владу понад 60 років, і на острові майже не залишилося людей, які пам’ятають інший політичний устрій, тоді як венесуельці мають свіжий досвід життя за ринкової економіки. Крім того, політичний контроль на Кубі є значно жорсткішим: якщо у Венесуелі опозиція бере участь у громадському житті, то на острові будь-яке інакодумство пригнічується через закони про «небезпеку» ще до вчинення дій.

Економічна ситуація також суттєво різниться, адже Куба, на відміну від нафтовидобувної Венесуели, завжди залежала від зовнішніх донорів і зараз перебуває у стані глибокої руйнації інфраструктури. Поки Держсекретар Марко Рубіо натякає на економічні преференції в обмін на реформи, серед кубинців панують суперечливі настрої щодо можливого посилення впливу США. Багато мешканців острова готові прийняти будь-які зміни заради виживання, проте лідери діаспори побоюються, що американські корпорації можуть просто зайняти місце правлячого клану, не забезпечивши реальної демократії.

Наразі Мігель Діас-Канель підтвердив факт переговорів між Гаваною та Вашингтоном, хоча Дональд Трамп відкрито вимагає його відсторонення. Проблема відсутності нових лідерів робить майбутній перехід вкрай туманним, адже дисиденти не мають досвіду управління, а діюча номенклатура залишається вірною родині Кастро задля збереження привілеїв. У результаті спроба Трампа застосувати венесуельську модель до Куби може призвести не до демократичного відкриття, а до нового етапу неоколоніальної залежності або затяжного хаосу.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.