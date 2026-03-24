Трамп вважає Кубу ще однією Венесуелою, але він помиляється. Поясненя Politico

Аліна Самойленко
фото: AP

Змінити режим на Кубі буде набагато складніше, ніж усунути Ніколаса Мадуро

На тлі масштабних протестів та тривалих відключень світла адміністрація Дональда Трампа дедалі частіше порівнює ситуацію на Кубі з венесуельською. Проте такий підхід ігнорує ключові історичні та структурні відмінності між країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Кубинська революція утримує владу понад 60 років, і на острові майже не залишилося людей, які пам’ятають інший політичний устрій, тоді як венесуельці мають свіжий досвід життя за ринкової економіки. Крім того, політичний контроль на Кубі є значно жорсткішим: якщо у Венесуелі опозиція бере участь у громадському житті, то на острові будь-яке інакодумство пригнічується через закони про «небезпеку» ще до вчинення дій.

Економічна ситуація також суттєво різниться, адже Куба, на відміну від нафтовидобувної Венесуели, завжди залежала від зовнішніх донорів і зараз перебуває у стані глибокої руйнації інфраструктури. Поки Держсекретар Марко Рубіо натякає на економічні преференції в обмін на реформи, серед кубинців панують суперечливі настрої щодо можливого посилення впливу США. Багато мешканців острова готові прийняти будь-які зміни заради виживання, проте лідери діаспори побоюються, що американські корпорації можуть просто зайняти місце правлячого клану, не забезпечивши реальної демократії.

Наразі Мігель Діас-Канель підтвердив факт переговорів між Гаваною та Вашингтоном, хоча Дональд Трамп відкрито вимагає його відсторонення. Проблема відсутності нових лідерів робить майбутній перехід вкрай туманним, адже дисиденти не мають досвіду управління, а діюча номенклатура залишається вірною родині Кастро задля збереження привілеїв. У результаті спроба Трампа застосувати венесуельську модель до Куби може призвести не до демократичного відкриття, а до нового етапу неоколоніальної залежності або затяжного хаосу.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

Читайте також

Ультиматум Ірану, який б’є по Трампу
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
22 березня, 10:15
У фіналі WBC збірна Венесуели здобула перемогу над командою США
Тимчасова очільниця Венесуели оголосила вихідний на честь історичної перемоги над США
18 березня, 15:15
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
Трамп «перемагає» в Ірані, але чому просить допомоги союзників? Аналіз CNN
17 березня, 01:45
За словами Зеленського, тристоронні переговори можуть відбутися посеред наступного тижня у США, утім чіткої пропозиції поки що немає
Переговори з РФ. Зеленський назвав місце і час наступної зустрічі
15 березня, 09:59
Звіти американської розвідки показують, що наразі невідомо, чи призведе війна на Близькому Сході до падіння режиму в Ірані
Коли іранський режим буде повалено? Розвідка США проаналізувала ситуацію в Тегерані
12 березня, 08:06
Кір Стармер раніше мав теплі стосунки з Дональдом Трампом
Трамп назвав премʼєра Британії невдахою – The Telegraph
6 березня, 06:44
Президент заявив про продовження дипломатичного процесу задля встановлення миру
«Наш пріоритет – робити все для закінчення війни» – Зеленський
5 березня, 20:33
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав Кубу наступним завданням для США
Сенатор Грем анонсував нову ціль США
2 березня, 08:25

Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Посол України в ООН попередив про військову співпрацю Росії та Ірану
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Bloomberg: Прем'єрка Італії зазнала найбільшої політичної поразки
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Іран пояснив, чому Трамп зробив заяву про переговори
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Нетаньягу і Трамп обговорили угоду з Іраном
Нова країна заявила про готовність долучитися «коаліції охочих»
Нова країна заявила про готовність долучитися «коаліції охочих»

Новини

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
22 березня, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
22 березня, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
