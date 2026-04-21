Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення

США дали Ірану час для формування єдиної пропозиції щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Про це він написав у своїй соцмережі, передає «Главком».

«З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що, втім, не є несподіванкою, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили утриматися від атаки на Іран до того моменту, поки його лідери та представники не зможуть виробити єдину позицію», – написав він.

Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Водночас він наголосив, що американські військові залишаються в повній готовності, а блокада Ірану триватиме.

«Я доручив нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими», – написав Трамп.

Крім того, президент США оголосив про продовження перемир’я до завершення переговорного процесу.

«Ми продовжимо режим припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана і переговори не завершаться», – додав американський президент.

За повідомленням CNN, президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після того, як його публічні заяви, за даними джерел, ускладнили переговори з Іраном щодо завершення семитижневого конфлікту.