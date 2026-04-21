Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи продовжиться перемир’я з Іраном? Трамп озвучив рішення

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відклав атаку на Іран
фото: Білий дім

США дали Ірану час для формування єдиної пропозиції щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив про відтермінування можливого удару по Ірану та продовження режиму припинення вогню. Про це він написав у своїй соцмережі, передає «Главком».

«З огляду на те, що уряд Ірану серйозно розколотий, що, втім, не є несподіванкою, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили утриматися від атаки на Іран до того моменту, поки його лідери та представники не зможуть виробити єдину позицію», – написав він.

Трамп повідомив, що США погодилися тимчасово утриматися від атаки, щоб дати Ірану час сформувати єдину позицію для переговорів.

Водночас він наголосив, що американські військові залишаються в повній готовності, а блокада Ірану триватиме.

«Я доручив нашим військовим продовжувати блокаду та залишатися готовими», – написав Трамп.

Крім того, президент США оголосив про продовження перемир’я до завершення переговорного процесу.

«Ми продовжимо режим припинення вогню до того часу, поки їхня пропозиція не буде подана і переговори не завершаться», – додав американський президент.

За повідомленням CNN, президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після того, як його публічні заяви, за даними джерел, ускладнили переговори з Іраном щодо завершення семитижневого конфлікту.

Читайте також:

Теги: Іран Дональд Трамп перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua