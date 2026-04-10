Глава РПЦ вляпався у скандал через помилку на службі

Під час проповіді він кілька хвилин вітав вірян із січневим святом, а офіційний запис згодом відредагували

Патріарх Російської православної церкви Кирило Гундяєв під час богослужіння у Чистий четвер – один із ключових днів Страсного тижня перед Великоднем, почав вітати вірян зі святом Богоявлення (Хрещення Господнього), яке відзначають у січні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Інцидент стався 9 квітня під час проповіді. Пропагандист протягом кількох хвилин говорив про значення свята Богоявлення, яке відзначається у січні. Після цього, як видно на відео трансляції, йому піднесли відкриту книгу. Ознайомившись із текстом, Гундяєв виправився.

Зазначається, що помилка тривала близько п’яти хвилин. Водночас на офіційному сайті Московського патріархату проповідь опублікували у відредагованому вигляді – із неї прибрали всі згадки про Богоявлення.

Патріарх Кирило Гундяєв очолює Російську православну церкву з 2009 року і відомий своєю відкритою підтримкою політики Кремля. Він неодноразово виправдовував агресію Росії проти України та публічно підтримував повномасштабне вторгнення, називаючи війну частиною «духовної боротьби».

Кирила також звинувачують у використанні церкви як інструменту державної пропаганди. Через свою позицію він потрапив під санкції низки країн, а його заяви неодноразово викликали критику з боку міжнародної спільноти та української влади.

Нагадаємо, що голова Синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами митрополит Кирило (Покровський) назвав Володимира Зеленського, його попередника Петра Порошенка, інших президентів країни і голову Офісу президента Кирила Буданова «сатаністами».