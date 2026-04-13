У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)

Лариса Голуб
фото: скрин з відео

Палає завод «ФосАгро», що виробляє сировину для вибухівки

У російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на свідчення очевидців, та місцеві пабліки.

Повідомляється, що падає підприємство, яке виготовляють компоненти, необхідні для виробництва вибухових речовин.

Що відомо про пожежу

Місцеві мешканці публікують у мережі кадри густого чорного диму, який здіймається над територією заводу. За попередньою інформацією, вогонь охопив один із виробничих цехів. Місцева влада поки що офіційно не коментує причини інциденту, заявляючи лише про «задимлення» та роботу рятувальних служб.

Що відомо про завод «ФосАгро»

Повідомляється, що завод «ФосАгро» – один із найбільших у світі виробників фосфорвмісних добрив, але водночас він є критично важливою ланкою у ланцюжку виробництва аміаку та азотної кислоти. Ці речовини є основною сировиною для виготовлення порохів та вибухівки, які Росія використовує у війні проти України.

  • Завод найбільший у Європі: Підприємство є найбільшим на європейському континенті виробником фосфорвмісних добрив та фосфорної кислоти.
  • Завод входить до складу групи «ФосАгро», одного з провідних світових виробників добрив.
  • Річний обсяг виробництва перевищує 7,5 млн тонн продукції.

Зауважимо, це вже не перша атака на це підприємство. Попередня була 27 березня 2026 року. Тоді було зафіксовано близько 8 влучань, які спричинили серйозні пошкодження виробничих потужностей.

«Главком» писав, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод «Метафракс Кемікалс» розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною. 

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.

Читайте також

Рада закріпила військовий збір на період відбудови
Рада продовжила військовий збір на три роки після війни
7 квiтня, 16:32
знімки Vantor
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об’єктах
6 квiтня, 05:50
Центральний банк РФ уперше вдався до продажу золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року
Золоті резерви РФ впали до мінімуму від початку великої війни
31 березня, 07:42
Найскладніша ситуація нині на Чернігівщині та Одещині
Через ворожі атаки в Україні знеструмлено чотири області
26 березня, 11:23
У місті тривають відновлювальні роботи
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
25 березня, 10:13
За оцінками американських чиновників, перші шість днів війни вже коштували понад 11 млрд доларів
США мають достатньо коштів для війни з Іраном – заява міністра фінансів
23 березня, 00:35
Дегтярьов зробив скандальну заяву
Міністр спорту РФ назвав перемоги російських паралімпійців маяком для окупантів
20 березня, 13:12
У Вашингтоні допускають, що бойові дії можуть тривати до осені
Союзники США назвали строки завершення війни з Іраном
16 березня, 14:37
Пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь
Окупанти вдарили по житловому сектору на Сумщині: є травмовані (фото)
13 березня, 18:55

Новини

Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Сьогодні, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Сьогодні, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:38
Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
