У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)

Палає завод «ФосАгро», що виробляє сировину для вибухівки

У російському Череповці (Вологодська область) сталася масштабна пожежа на території промислового гіганта «ФосАгро». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на свідчення очевидців, та місцеві пабліки.

Повідомляється, що падає підприємство, яке виготовляють компоненти, необхідні для виробництва вибухових речовин.

Що відомо про пожежу

Місцеві мешканці публікують у мережі кадри густого чорного диму, який здіймається над територією заводу. За попередньою інформацією, вогонь охопив один із виробничих цехів. Місцева влада поки що офіційно не коментує причини інциденту, заявляючи лише про «задимлення» та роботу рятувальних служб.

💥Новини з боліт. У Череповці на Вологодщині атаковано хімічне підприємство ФосАгро - один із найбільших у Європі комплексів, який виробляє міндобрива, що містять фосфор



Також комбінат виробляє фосфорну та сірчану кислоти, аміак та аміачну селітру.

Що відомо про завод «ФосАгро»

Повідомляється, що завод «ФосАгро» – один із найбільших у світі виробників фосфорвмісних добрив, але водночас він є критично важливою ланкою у ланцюжку виробництва аміаку та азотної кислоти. Ці речовини є основною сировиною для виготовлення порохів та вибухівки, які Росія використовує у війні проти України.

Підприємство є найбільшим на європейському континенті виробником фосфорвмісних добрив та фосфорної кислоти. Завод входить до складу групи «ФосАгро», одного з провідних світових виробників добрив.

«ФосАгро», одного з провідних світових виробників добрив. Річний обсяг виробництва перевищує 7,5 млн тонн продукції.

Зауважимо, це вже не перша атака на це підприємство. Попередня була 27 березня 2026 року. Тоді було зафіксовано близько 8 влучань, які спричинили серйозні пошкодження виробничих потужностей.

«Главком» писав, що безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі. Завод «Метафракс Кемікалс» розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит – хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого 2026 року безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ вдруге за останній місяць завдали успішного удару по інфраструктурі нафтового термінала «Таманьнафтогаз». Цей об'єкт є ключовою ланкою в експортній логістиці російських енергоресурсів.