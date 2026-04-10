Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон

Закон має замінити модель базової загальновійськової підготовки для студентів та учнів новим підходом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13347, який передбачає підготовку громадян до національного спротиву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Замість базової загальновійськової підготовки передбачено запровадження комплексного підходу – підготовка до національного спротиву. Підготовка стосуватиметься студентів та учнів незалежно від статі.

У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву», а викладання предмета «Захист України» буде оновлено та вдосконалено. Також передбачено створення спеціалізованих Центрів підготовки громадян до національного спротиву, призначених для проведення практичних занять.

Стрільби відбуватимуться, зокрема, на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах. Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.

Нагадаємо, Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їхньої діяльності.

До слова, для вступу на державну службу чоловіки до 60 років повинні мати досвід військової або прирівняної до неї служби. Водночас проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) не обов’язкове.