Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон

glavcom.ua
Ростислав Вонс
У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву»
Закон має замінити модель базової загальновійськової підготовки для студентів та учнів новим підходом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13347, який передбачає підготовку громадян до національного спротиву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Замість базової загальновійськової підготовки передбачено запровадження комплексного підходу – підготовка до національного спротиву. Підготовка стосуватиметься студентів та учнів незалежно від статі.

У закладах освіти з’явиться дисципліна «Основи національного спротиву», а викладання предмета «Захист України» буде оновлено та вдосконалено. Також передбачено створення спеціалізованих Центрів підготовки громадян до національного спротиву, призначених для проведення практичних занять.

Стрільби відбуватимуться, зокрема, на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та на сучасних інтерактивних тренажерах. Особи, чиє віровчення не дозволяє користуватися зброєю, зможуть замінити «збройні» модулі курсу іншими складовими підготовки. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.

Нагадаємо, Центри підготовки громадян до національного спротиву запрацюють у кожному регіоні України. Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок створення та функціонування центрів, а також вимоги до їхньої діяльності.

До слова, для вступу на державну службу чоловіки до 60 років повинні мати досвід військової або прирівняної до неї служби. Водночас проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) не обов’язкове.

Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон
Шукайте нову школу! Куди іти 1 вересня? Все, що треба знати батькам про реформу освіти
Уряд виділив десятки мільйонів гривень на модернізацію шкільних їдалень
Ректор Університету Шевченка назвав спеціальності, на які радить вступати абітурієнтам у 2026 році
«Найбільша проблема – «психологія». Ректор Університету Шевченка пояснив, що не так із популярною спеціальністю
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

