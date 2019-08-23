100 днів президента Зеленського. Хроніка наступу на свободу слова

Володимир Зеленський

Нова політика свободи слова від ЗЕ у всій своїй красі - нищити і затикати рот журналістам, які у відповідь тихенько бурчать або мовчать

Січень-лютий. ВОНИ хамлять журналістам розказуючи, що нічого їм не винні

Березень-квітень. ВОНИ відмовляються давати коментарі

Літо.

Відмова Офісу Президента виконувати закон Про доступ до публічної інформації

Офіс Президента стабільно відмовляється коментувати запити журналістів або дає не повні відповіді на запити

Офіс Президента поширює фейки серед журналістів

Офіційна позиція Офісу - нам не потрібні ЗМІ. Ми самі без них справимось

Керівник Офісу Президента фамільярно, з елементами сексуального загравання, ставиться до журналісток

Слуги Народу обзивають журналістів «тупими вівцями» та «забороняють їм робити оціночні судження»

Є інформація, що СБУ порушила провадження проти 112 каналу

У комітету з питань свободи слова забирають напрямок «інформаційна політика,» віддаючи його у відання комітету, який очолюватиме екс-медіа-менеджер олігархічного каналу.

Керівник Офісу Президента подає в суд на програму Схеми через розкриття деталей його перельотів в Москву.

Підсумовуючи. Нова політика свободи слова від ЗЕ у всій своїй красі - нищити і затикати рот журналістам, які у відповідь тихенько бурчать або мовчать.

Цікаво, що заставить медіа спільноту нарешті згадати, що вони чеетверта влада, обєднатися і починати чинити спротив?

Бо поки пєчалька....

Джерело: блог Віктора Тарана

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