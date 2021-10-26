Де ж результати Всеукраїнського опитування?

Опитування було лише виборчою технологією для підняття рейтингу партії на місцевих виборах

Опитування було лише виборчою технологією для підняття рейтингу партії на місцевих виборах

Ніхто не збирався втілювати результати опитування, за яке, визнаємо, частина людей свідомо голосувала

Пам’ятаєте, рівно рік тому Зеленський проводив Всеукраїнське опитування?

Там ще було 5 питань, які влада пафосно обіцяла втілили в життя, якщо їх підтримають громадяни. Ще був слоган від Зеленського – Вирішувати маєш Ти!

Так от, нагадаю, як рік тому проголосували люди:

82,97% підтримали ідею довічного тюремного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах,

89,6% підтримали скорочення кількості народних депутатів до 300

64,9% підтримали легалізацію канабісу в медичних цілях

74,2% підтримали право України на використання гарантій безпеки для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності, визначених Будапештським меморандумом

За декілька днів по завершенню Корнієнко пообіцяв дві речі:

– що будуть напрацьовані конкретні законодавчі ініціативи;

– партія прозвітує, скільки коштувало опитування та звідки кошти

Пройшов рік… Нічого не зроблено. Ні звітів, ні законопроєктів. Єдиний законопроєкт, який «слуги» мали шанс ухвалити стосувався легалізації медичної маріхуани.

Але і його вони благополучно провалили у парламенті.

Думаю, саме зараз настав той час, щоб Зеленський і партія «Слуга народу» нарешті сказали громадянам України правду.

Або продемонстрували обіцяне – законопроєкти та фінансовий звіт.

Або чесно визнали: опитування – це була лиш виборча технологія для підняття рейтингу партії на місцевих виборах. Не більше.

Ніхто не збирався втілювати результати опитування, за яке, визнаємо, частина людей свідомо голосувала.

Тому що на правді, дорогі виборці, ви – нічого не вирішуєте…

Тож закликаю всіх ставити ці питання знайомим «слугам». А журналістів – пану Корнієнку.

Суспільство заслуговує знати правду.

Джерело: блог Віктора Тарана

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