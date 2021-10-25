«Слуга народу» назвав можливі терміни відставок міністрів

Влада має кілька кандидатів на посади міністрів екології та оборони

Народний депутат від «Слуги народу» Павло Фролов розповів про плановані кадрові ротації в Кабміні, зокрема про відставку міністра оборони Андрія Тарана. Про це Фролов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«У нас вже є заява міністра екології. Щодо міністра оборони – тут швидше за все відбудеться заміна, найімовірніше, це буде на наступному пленарному тижні. Але тут я, на жаль, не можу гарантувати, тому що три останніх пленарних дні у Верховній Раді відбувався бюджетний популізм. У нас є кілька кандидатів на пост міністра екології, і є кандидати (на інші міністерські пости – ред.)», – зазначив він.

Раніше журналіст назвав імовірну кандидатуру наступного міністра оборони України.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», – сказав нардеп.

Також політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

Читайте також: