Простий спосіб для України отримати далекобійну зброю

На початку 2018 ми успішно презентували ракетний комплекс «Вільха» та крилаті ракети «Нептун»

Кілька слів про черговий масовий психоз, який зараз несеться соціальних мережах на тему: на Україна йде атака ракет тому західні партнер терміново дайте далекобійні ракети.

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Так от. Цю техніку нам ніколи не дадуть. Ніколи.

Чому? Бо це високі та секретні технології.

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США не надала їх жодному союзнику, включаючи Ізраїль, південну Корею і Тайвань.

Тому єдиний вихід – налагодити своє виробництво.

Іншого шляху немає.

Тим паче свої аналоги у нас є.

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На початку 2018 ми успішно презентували ракетний комплекс «Вільха» та крилаті ракети «Нептун».

Але починаючи з другоі половини 2019, існуючу успішну ракетну програму не фінансували.

Чому? Не знаю.

Сподіваюсь ситуація поміняється і держава нарешті знову повне повноцінно її фінансувати.

І ми знову матимемо свої далекобійні ракети.

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Віримо у ЗСУ!