Чому для України так важливі танки Leopard, Abrams і Challenger і як вони змінять хід війни

Танки НАТО найкраще оптимізовані для бою в умовах сучасної війни

1. Наявність великого боєкомплекту до 120 мм гармат на складах країн НАТО. Танкова гармата калібру 120 мм широко розповсюджена у світі, і запасів у світі багато, вистачить надовго навіть при інтенсивному застосуванні. Це ключове, чому нам потрібні ці танки.

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2. Нам передають роту найсучасніших танків Леопард-2А6 із сучасною автоматизованою системою управління вогнем, охолоджуючими тепловізорними прицілами, захищеними від перешкод зв’язку та автоматизованою системою системи управління, яка дозволяє отримати максимальну інформацію про противника та наші підрозділи. Застосування сенсорів забезпечено надійною допоміжною силовою установкою. такі танки – одні з найкращих у світі у своєму класі на цей момент. Танків такого класу Росія не має, Леопард-2А6 має значні переваги над найкращим російським Т-90М Прорив за всіма основними показниками. Інші Леопарди не є такими сучасними машинами, але можуть бути модернізовані.

3. Зміна тактики застосування танків. Танки НАТО не призначені для швидкісних «вривів» у посадки, вони значно важкі, від 60 до 70 тонн проти 45 тонн у танків радянських зразків Т-64, Т-72, ​​Т-80, Т-90. І намагається використати їх у якомусь швидкому бліцкригу так само як танки радянського зразка – тобто все вперед під супровід артилерії, на донбаському чорноземі буде приречена на поразку, бо без детальної розвідки місцевості та маршрутів руху танки просто застрягнуть. Танки НАТО оптимізовані під сучасну тактику пошуку та знищення противника, його екіпаж працює як «мисливець-вбивця». Тобто для виявлення та спостереження цілей і знищення високоточною гарматою. Танки оптимізовані для знищення противника на найбільш небезпечних ділянках фронту. У танках НАТО екіпаж може воювати тривалий час.

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4. Зміна системи експлуатації та ремонту. Це слабке місце нашої армії. Танки НАТо вимогливі до професіоналів, їх не можна довіряти слабо підготовленим танкістам. Якщо порушити умови експлуатації, не підготувати кваліфіковані екіпажі та ремонтні підрозділи, не мати запасних частин, бодяжити пальне та мастила, танки швидко вийдуть з ладу і застрягнуть усі своїми 70 тонами. І евакуювати таку машину буде вкрай важко, остання техніка могла витягнути такий танк у нас небагато.

5. Танки НАТО найкраще оптимізовані для бою в умовах сучасної мережецентричної війни, до якої не готова російська армія. Застосування в комплексі з ефективною тактичною розвідкою, дронами, якісним управлінням та взаємодіями дозволяє танкістам на Леопардах швидко розмістити та вразити будь-які цілі на полі бою на дальності прямого навіювання. Ці танки можуть стати справжніми захищеними інформаційними хабами, для цього необхідно забезпечити екіпажам необхідний рівень ситуаційної обізнаності.

6. Абсолютної зброї не існує. Якщо застосування танків НАТО не буде відповідати їхнім характеристикам, вони будуть втрачатись так само, як і будь-які інші танки. Бойова ефективність та втрата танків НАТО залежать від якості управління на всіх рівнях у першу чергу. Це не радянська та російська зброя, яка проектувалась як маса. Танки НАТО – це зброя якісної переваги. З якісним управлінням та застосуванням якісні танки будуть домінувати на полі бою.