Роль НАТО у війні з Росією: розвідувальна складова

Якщо ми не будемо в Альянсі нам ніхто не допоможе

Треба визнати – більше частину інформаційної та розвідувальної складової для ЗСУ забезпечує НАТО.

Будь-який телефон та інший гаджет на території України, весь трафік месенжерів та соціальних мереж проходить через фільтри штучного інтелекту, формуючи цілевказівки на потрібні об'єкти в режимі реального часу.

Армія, зрозуміло, сидить на зашифрованих та захищених каналах, чого не можна сказати про мирне населення.

Над територіями Польщі та Румунії практично безперервно «висять» літаки далекої радіолокаційної розвідки.

Ми ж пам'ятаємо що НАТО не має своєї армії? Тому там перебувають американські, французькі, німецькі та італійські літаки.

При цьому на борту у них найдосвідченіші екіпажі. У космосі розвідку нашої територіі здійснюють супутники США військового призначення.

Варто порівняти бюджети НАСА та Роскосмосу. Роскосмос отримував близько 2,5 мільярда доларів щорічно, НАСА в 10 разів більше

А Україна ще менше від росіян.

Тобто, без НАТО ми були б безпомічні у цьому протистоянні!

Розвідка США, космічна, радіолокаційна та авіаційна, бачить не тільки пересування наземних частин русні. Вони спостерігають за авіацією та БЛА, оцінюють та вивчають можливості радіолокаційних полів та систем РЕБ, вивчають траекторіі Калібрів.

Наприклад, Центр управління операціями в Польщі видає в режимі реального часу цілевказівки для артилерії та авіації ЗСУ.

Також ми використовуємо західні РЛС та дані з таких центрів, як командний центр у сусідній країні, що входить до Альянсу

Саме завдяки даним НАТО відзначається висока точність українських артилеристів

Саме з цих наведень відпрацьовують цілі ВТРК «Точка-У». Ракетники точно знають, куди висунути пускові установки, коли зробити пуск тактичної ракети і скільки часу залишається в запасі, щоб залишити позиції.

Саме завдяки переданим американцями даними вони бачать слабкі місця у колонах постачання.

Станом на сьогодні «очі української армії» – це «очі» НАТО. По суті, ЗСУ сильний воїн, якому дистанційно підказують місце і час удару. До того ж НАТО ще надав зброю для цього удару!

Чи знає про це наше військове та політичне керівництво? Звісно знає.

Тоді для чого ця постійна дескридетація НАТО і теза «вони нам не допомагають!»

Є дві версії. Одні говорять, що таким чином влада стимулює НАТО допомагати більше. Інші, що це потрібно для того, щоб у разі проведення референдуму люди проголосували проти вступу до НАТО.

І це на думку оточення Зеленського, наблизить нас до підписання миру з північними убивцями. І судячи з останніх рейтингів групи Рейтинг ця тактика працює.

Гляньте на скрін! Останнє опитування показало, що підтримку на вступ до Альянсу впало майже на 10%!!! І це під час війни!!!

Результати опитувань групи Рейтинг

Тому на мою думку, така стратегія небезпечна. Звісно, тактично мир з нацистами з півночі може настати. Але відсутність договору з Альянсом одна матиме лиш одне – русня повернеться. І якщо ми не будемо в Альянсі нам ніхто не допоможе.

Тому владі потрібно визначатись, що вона хоче: ситуативний не довготривалий мир, який ризикує перетворитись у нову війну. Чи союз із сильним союзником, що захистить нас назавжди

PS: і не пишіть, що НАТО нас не чекає. Безвіз і Томрс теж не хотіли спершу давати, але завдяки наполегливості попередньої влади ми все отримали.

Джерело: блог Віктора Тарана

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