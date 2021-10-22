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    До грузинської в'язниці, де голодує Саакашвілі, підвезли реанімобіль

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    Саакашвілі відмовився від госпіталізації в лікарню, розташовану на територію Глданської в'язниці - До грузинської в'язниці, де голодує Саакашвілі, підвезли реанімобіль
    Саакашвілі відмовився від госпіталізації в лікарню, розташовану на територію Глданської в'язниці
    фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

    Госпіталізація Саакашвілі відбудеться в п'ятницю

    До в'язниці в грузинському місті Руставі, де голодує колишній президент країни Михайло Саакашвілі, підвезли реанімобіль. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на особистого лікаря Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе.

    «Я точно не знаю, але госпіталізація Саакашвілі відбудеться в п'ятницю. Поки невідомо в яку клініку його перевезуть. Проблема в забезпеченні безпеки Саакашвілі. На територію Руставської в'язниці привезли реанімобіль, щоб в разі чого надати необхідну допомогу і перевезти в клініку», – сказав медик.

    Він додав, що політик відмовився від госпіталізації в лікарню, розташовану на територію Глданської в'язниці в Тбілісі, побоюючись за свою безпеку.

    Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

    Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

    Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

    Теги: Михайло Саакашвілі голодування президент
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    До грузинської в'язниці, де голодує Саакашвілі, підвезли реанімобіль