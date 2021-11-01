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    Думки вголос

    Справжній жах настане після Гелловіну

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Частина ТЕЦ має недостатньо вугілля. А його об'єми у порівнянні з вереснем продовжують падати - Справжній жах настане після Гелловіну
    Частина ТЕЦ має недостатньо вугілля. А його об'єми у порівнянні з вереснем продовжують падати
    фото з відкритих джерел

    За пару місяців у нас можлива серйозна енергетична криза у розпал опалювального сезону

    Насправді справжні «жахіття» відбуватимуться не напередодні Хелловіна. Вони розпочнуться наступного дня. Коли українська енергетична система почне входити у найскрутнішу ситуацію, починаючи з 2014 року.

    Судіть самі. Станом на 1 листопада:

    • на 7 ТЕЦ буде не достатньо вугілля. А його об'єми у порівнянні з вереснем продовжують падати, а не наростати;
    • Росія та Білорусь відмовились постачати нам електроенергію;
    • Україну чекає імовірне подальше обмеження поставок газу, бензину та дизелю з Росії та Білорусі.

    Тож за пару місяців у нас можлива серйозна енергетична криза у розпал опалювального сезону.

    Це все відбувається на фоні збільшення присутності російських військ на україно-російському кордоні.

    Відтак суттєво зростають шанси військової ескалації та прямого вторгнення росіян.

    Особливо на фоні запуску ПП2.

    Ця песимістична оцінка не моя. Так вважають більшість енергетичних та військових ескпертів.

    Шанси вирулити у влади з цієї кризи є. Але вони з кожним днем зменшуються.

    Наступний сесійний тиждень буде знаковим. Для початку Зеленський має ініціювати зміни до бюджету 2021, щоб частину грошей перекинути з Великого будівництва на вирішення енергетичних проблем

    Якщо цього не станеться – шанси на успішне проходження опалювального сезону різко зменшаться.

    Зима близько. Цей слоган як ніколи актуальний і тривожний

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія вугілля ТЕЦ криза Україна влада
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    Справжній жах настане після Гелловіну