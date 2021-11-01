В Україні подорожчала електроенергія: що відомо

Середньозважена ціна на електроенергію, яку купують підприємства і бізнес, зросла майже на 26%

Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку «на добу вперед» (РДВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за добу зросла на 25,6% – до 3491 грн за МВт-год. Про це свідчать дані держпідприємства «Оператор ринку».

Станом на 1 листопада ціни на електроенергію в зоні «Об'єднана енергосистема України» в піковому навантаженні на добу зросли на 39,2% – до 3999,9 грн за МВт-год, в базовому навантаженні – на 27,6% – до 3208 грн за МВт-год, а в години мінімального навантаження – на 10,7% – до 2416 грн за МВт-год.

Таким чином, середньозважена ціна на електроенергію, яку купують підприємства і бізнес в зоні «Об'єднана енергосистема України», за день зросла майже на 26% – до 3491 грн за МВт-год.

Таке зростання цін може бути наслідком низьких запасів вугілля на складах, а також скасування імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, який планувалося відновити з 1 листопада.

Середньозважена ціна на електроенергію в торговельній зоні «Бурштинський острів», що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, за день підвищилася незначним чином і склала 2199,47 грн за МВт-год.

Зростання цін на оптовому ринку електроенергії має сильний вплив на промислові підприємства, адже робить їх продукцію на міжнародних ринках неконкурентоспроможною.

Підвищення вартості електроенергії зрештою примушує підприємців підвищувати ціни на свою продукцію.

Ринок «на добу вперед» – це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці договори укладаються за день до періоду покриття.

Як раніше повідомлялося, Національний банк очікує на високі темпи зростання тарифів на електроенергію наступного року, газ дешевшатиме.

Зазначимо, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з 1 листопада не буде.

Нагадаємо, оператор енергосистеми «Укренерго» повідомив, що вісім українських компаній викупили 2200 мегават доступної для імпорту електроенергії, запропонованої Росією.

Як повідомлялося, Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля.

Тим часом в «ЄС» назвали повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі зрадою державних інтересів.

Читайте також: Як змінювалися ціни на електроенергію в Україні за 25 років



