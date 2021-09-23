Ватажок «тітушок» Майдану Крисін сидітиме до 2026 року: рішення суду

Крисін засуджений у справі про викрадення людини у 2014 році

У четвер, 23 вересня, Дарницький райсуд Києва засудив організатора нападу на журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році та обвинуваченого в організації «тітушок Майдану» до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє Watchers.

«Суд ухвалив визнати винним Юрія Крисіна та позбавити волі на строк у 7 років. Призначити остаточне покарання на строк у 8 років. У строк відбуття покарання зарахувати строк попереднього ув’язнення», – оголосила суддя Ольга Просалова.

Вирок набере законної сили після апеляційного оскарження.

Суд задовольнив цивільний позов потерпілого Владислава Іваненка. Суд вирішив стягнути 500 тисяч гривень з обвинуваченого на його користь.

Строк відбуття покарання обраховується з 2018 року.

Журналіст Стас Козлюк на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Крисін сьогодні отримав ще 5 років колонії та сидітиме в Торецьку до 2026-го. «Це у справі за викрадення людини 21 січня 2014-го», – зазначив він.

Нагадаємо, у липні цього року Дарницький суд Києва звільнив від відповідальності Юрія Крисіна за трьома статтями у справі щодо викрадення й катування активістів Майдану.

Крисіну висувалося тільки одне звинувачення: тортури з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчиняти дії, що суперечать їхній волі. Його звинувачують у нападі на журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія, який загинув від вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року в Києві.

Верховний суд в 2019 році залишив в силі вирок Апеляційного суду Києва від 2018 року про засудження на п'ять років Юрія Крисіна.

У травні цього року повідомлялося, що Крисін отримав нову підозру в колонії.Слідчі підозрюють його, двох «смотрящих» та спільника у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.