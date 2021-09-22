Приєднуйтеся до благодійної акції на підтримку дітей політв'язнів в Криму

197 кримськотатарських дітей чекають визволення своїх батьків з полону окупантів

Друзі!

Сьогодні мій день народження ...

Вже 8 років, як я не можу навіть в день свого народження поїхати додому, аби обійняти маму, всіх рідних і близьких людей, що живуть в окупованому РФ Криму.

Однак, біль і гіркота розлуки зі своїми рідними та близькими, які я відчуваю внаслідок окупації Криму, неспівмірні зі стражданнями родин кримських політв’язнів, в яких 197 малолітніх дітей, чиїх батьків російські окупанти незаконно позбавили волі і засудили до величезних термінів ув'язнення.

Серед цих 197 неповнолітніх дітей семеро – діти Нарімана ДЖЕЛЯЛОВА, Азіза и Асана АХТЕМОВИХ. У родині Нарімана його чекають 4 дітей: Адиле, Еміне, 5-річний Джеміль і однорічна Ніаль. Дочка Азіза Ахтемова теж зовсім крихта – Асіе ще немає і 2-х років. У Асана Ахтемова двоє дітей: 7-річний Рефат і 3-річна Сафіє.

Дорогі друзі,

після деяких роздумів, я все-таки зважився в свій день народження звернутися до вас з проханням приєднатися до благодійної акції в підтримку дітей політв'язнів в Криму «Рука допомоги», організованої низкою кримськотатарських громадських організацій, зокрема «Krymska rodyna/Qırım ailesi», за сприяння Меджлісу кримськотатарського народу.

Запрошую вас долучитись:

Картка ПриватБанку

на ім'я Бекіра Аблаєва

4149 6090 0568 3216.

Картка Монобанк

на ім'я Бекіра Аблаєва

4441 1144 4605 7315

Буду безмежно радий, коли ви, замість багатьох вітальних слів, сьогодні просто вкажете під цим постом знак + (плюс), що означатиме перераховане вами пожертвування на допомогу дітям кримських політв'язнів.

Я вас всіх люблю і обіймаю!

Наступного дня народження – в Бахчисараї!

Слава Україні!

********************************************

Saygılı arkadaşlarım ve tanıdıklarım!

Bugün benim Doğum Günüm ...

Tam 8 yıldır Rus işgali altındaki Kırım'da yaşayan annemi, tüm akrabalarımı ve yakınlarımı görmek için Doğum Günü’mde bile eve gidemiyorum.

Ancak, Kırım'ın işgali sonucunda ailemden ve sevdiklerimden ayrı bulunmamın acısı, babalarının Rus işgalcileri tarafından yasadışı bir şekilde uzun hapis cezalarına çarptırıldığı 197 küçük çocuğu olan Kırım siyasi tutsaklarının ailelerinin çekmekte oldukları acılarla orantısızdır.

Bu 197 küçük çocuğun arasından 7’si, Nariman CELALOV’un, Aziz ve Asan AHTEMOV'un çocuklarıdır. Nariman'ın ailesinde onun eve dönüşünü Adile, Emine, 5 yaşındaki Cemil ve bir yaşındaki Nial isimli tam 4 çocuğu bekler. Aziz Ahtemov'un kızı da çok küçüktür. Asiye henüz 2 yaşını bile doldurmamıştır. Asan Ahtemov'un ise 7 yaşındaki Refat ve 3 yaşındaki Safiye. isimli iki çocuğu vardır.

Saygılı arkadaşlar,

ben biraz düşündükten sonra, kendi doğum günümde Kırım'daki siyasi mahkumların çocuklarını desteklemek için başta ‘Krymska rodyna / Qırım Ailesi’ olmak üzere bir dizi Kırım Tatar sivil toplum kuruluşları tarafından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de desteğiyle düzenlenen bir yardım kampanyasına Sizi davet etmeye karar verdim.

Sizleri de bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum:

Bekir Ablayev adına düzenlenmiş

‘Privatbank’ bankasının kartı aşağıdaki gibidir:

4149 6090 0568 3216.

Bekir Ablayev adına düzenlenmiş

‘Monobank’ bankasının kartı aşağıdaki gibidir:

4441 1144 4605 7315

Bugün sayfamda birçok tebrik kelimesinin yerine, yukarıda bahsi geçen Kırım siyasi tutsaklarının çocuklarına yardım etmek için yaptığınız bir bağış anlamına gelen + (artı) işareti sadece koyarsanız, sonsuz mutlu olacağım.

Hepinizi seviyorum ve kucaklıyorum!

Bir sonraki Doğum Günü’mü Bahçesaray'da kutlayalım!

Slava Ukrayini! (Ukrayna için zafer olsun!)

Джерело: блог Рефата Чубарова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.