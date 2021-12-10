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    Думки вголос

    Путіна спіймали на принциповій помилці

    • Данило Яневський

      Заслужений журналіст України

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    США перевели розмову на нижчі рівні бюрократичних ієрархій обох держав - Путіна спіймали на принциповій помилці
    США перевели розмову на нижчі рівні бюрократичних ієрархій обох держав
    фото з відкритих джерел

    Російська пропаганда в ступорі

    Розібрав на атоми головні меседжі радника Президент США з національної безпеки Дж. Саллівана:

    США уникли агресивної риторики, всіляко уникали будь-яких формулювань, які могла би дати Путіну підстави вважати себе стороною, яка програла. Наслідок: російські пропагандони не підвищили градус ненависті після зустрічі.

    Вперше побачили і почули консолідовану позицію колективного Заходу за лідерства США

    Всі рішення в Альянсі ухвалені, подальші «консультації непотрібні»

    Акцент на укріпленні «східного фронту» Альянсу; сам термін вперше використано після ІІ Світової війни. Санкції будуть запроваджені одномоментно у випадку початку наземної операції ЗС РФ.

    «Накачка» ЗСУ обладнанням, матеріалами, інструкторами етс. буде наростати

    Спіймали Путіна на принциповій помилці, яку виправити вже не можна: «замахнувся – бий». Цього він не зробив. Висновок: Путін втратив стратегічну ініціативу, якою володів від 2014 р. Висновок: російська пропаганда в ступорі.

    США перевели розмову на нижчі рівні бюрократичних ієрархій обох держав, де всі проблеми потонуть у безкінечних дискусіях та узгодженнях; приклад: перемовини США та СРСР щодо скорочення озброєнь, які тривали десятиліттями

    США та колективний Захід взяли курс на всіляке затягування часу – аж до невідворотного відходу у вічність російського диктатора = перенесли проблему рф на наступне покоління політиків, колективний Захід за лідерства США зосередиться на актуальних внутрішніх проблемах – Китай, клімат, економіка, ковід, зелена енергетика, зайнятість, біженці, локальні конфлікти етс.

    Україна остаточно перейшла до зони впливу США, Вісь Берлін-Париж анульовано

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    Джерело: блог Данила Яневського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США ЗСУ економіка санкції Путін Україна СРСР
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    Путіна спіймали на принциповій помилці