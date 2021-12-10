Путіна спіймали на принциповій помилці

Російська пропаганда в ступорі

Розібрав на атоми головні меседжі радника Президент США з національної безпеки Дж. Саллівана:

США уникли агресивної риторики, всіляко уникали будь-яких формулювань, які могла би дати Путіну підстави вважати себе стороною, яка програла. Наслідок: російські пропагандони не підвищили градус ненависті після зустрічі.

Вперше побачили і почули консолідовану позицію колективного Заходу за лідерства США

Всі рішення в Альянсі ухвалені, подальші «консультації непотрібні»

Акцент на укріпленні «східного фронту» Альянсу; сам термін вперше використано після ІІ Світової війни. Санкції будуть запроваджені одномоментно у випадку початку наземної операції ЗС РФ.

«Накачка» ЗСУ обладнанням, матеріалами, інструкторами етс. буде наростати

Спіймали Путіна на принциповій помилці, яку виправити вже не можна: «замахнувся – бий». Цього він не зробив. Висновок: Путін втратив стратегічну ініціативу, якою володів від 2014 р. Висновок: російська пропаганда в ступорі.

США перевели розмову на нижчі рівні бюрократичних ієрархій обох держав, де всі проблеми потонуть у безкінечних дискусіях та узгодженнях; приклад: перемовини США та СРСР щодо скорочення озброєнь, які тривали десятиліттями

США та колективний Захід взяли курс на всіляке затягування часу – аж до невідворотного відходу у вічність російського диктатора = перенесли проблему рф на наступне покоління політиків, колективний Захід за лідерства США зосередиться на актуальних внутрішніх проблемах – Китай, клімат, економіка, ковід, зелена енергетика, зайнятість, біженці, локальні конфлікти етс.

Україна остаточно перейшла до зони впливу США, Вісь Берлін-Париж анульовано

Джерело: блог Данила Яневського

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