Правоохоронці затримали оригінально замаскованого прихильника Росії (фото)

У мобільному телефоні громадянина України, уродженця Донецької області, виявили інформацію антиукраїнського характеру

На Київщині прикордонники затримали прихильника «рускава міра», який планував підписати контракт із ЗСУ, а після перейти на сторону ворога. Чоловіка 1976 року народження зупинили для перевірки на в’їзді до столиці, інформує Держприкордонслужба.

У мобільному телефоні громадянина України, уродженця Донецької області, виявили інформацію антиукраїнського характеру, активне листування з громадянами РФ та так званої ДНР щодо обстановки в Україні та обстрілів території України. Також чоловік в листуванні пише, що не може дочекатися, коли росіяни захоплять територію України, він прагнув цього вісім років. Громадянин розповідає товаришу, що навколо нього відбувається «геноцид російськомовних», бо його з його «язиком» не хочуть брати на роботу, а він, виявляється, через свої принципи не говорить українською. На завершення чолов’яга додав, що ненавидить Україну і її військових і при першій же можливості хотів би виїхати в Росію.

«Чоловік їхав на маршрутному автобусі. Щоб уникнути додаткових перевірок, горе-українець одягнув патріотичну футболку. Проте це йому не допомогло. Під час затримання свою позицію чоловік не приховував та охоче розповідав про «прекрасний рускій мір». Тепер свої погляди донеччанин переповідатиме співробітникам СБУ, яким його передали», – інформують прикордонники.

Раніше на в'їзді до Києва затримали мешканця Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту.

Також повідомлялося, що мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста.