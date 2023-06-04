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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Найбільший ворог Росії не зміг би опустити її так швидко до рівня Уганди

glavcom.ua
Далі буде ще гірше, тому що навіть на фіксацію збитків Путін не здатний

Ті, хто підтримує Путіна і його політику, гідні розділити і його репутацію, і його ганьбу, і його долю

Якщо озирнутися назад, навіть не в 2014 рік, а на початок 22-го, то стає очевидним, як погано, коли національний лідер – кінчений довбоклюв.

Вже писав і не втомлюся повторювати, що не можу уявити жодного наймогутнішого ворога Росії, який би за такі фантастично короткі терміни опустив 140-мільйонну, майже європейську країну на рівень, вибачте мені, угандійці, Уганди.

Не треба бути супераналітиком, щоб побачити втрачені ринки, зламану стратегію та дуже сумні перспективи. Катастрофічні перспективи, якщо точніше. За будь-якого розвитку подій на військовому театрі надалі.

Правильно говорила про нього Новодворська – чекістська шкура.

Адже далі буде ще гірше, тому що навіть на фіксацію збитків цей супермозок не здатний.

Я розумію, що 1999 року його не обирали. Але, слово честі, ті, хто підтримує його та його політику, гідні розділити і його репутацію, і його ганьбу, і його долю.

Коли лідером нації стає феєричний довбоклюв, це вичерпно характеризує тих, хто голосує за нього.

Джерело
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Теги: путінський режим війна росія путін

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Ян Валетов

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