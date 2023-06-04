Найбільший ворог Росії не зміг би опустити її так швидко до рівня Уганди

Далі буде ще гірше, тому що навіть на фіксацію збитків Путін не здатний

Ті, хто підтримує Путіна і його політику, гідні розділити і його репутацію, і його ганьбу, і його долю

Якщо озирнутися назад, навіть не в 2014 рік, а на початок 22-го, то стає очевидним, як погано, коли національний лідер – кінчений довбоклюв.

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Вже писав і не втомлюся повторювати, що не можу уявити жодного наймогутнішого ворога Росії, який би за такі фантастично короткі терміни опустив 140-мільйонну, майже європейську країну на рівень, вибачте мені, угандійці, Уганди.

Не треба бути супераналітиком, щоб побачити втрачені ринки, зламану стратегію та дуже сумні перспективи. Катастрофічні перспективи, якщо точніше. За будь-якого розвитку подій на військовому театрі надалі.

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Правильно говорила про нього Новодворська – чекістська шкура.

Адже далі буде ще гірше, тому що навіть на фіксацію збитків цей супермозок не здатний.

Я розумію, що 1999 року його не обирали. Але, слово честі, ті, хто підтримує його та його політику, гідні розділити і його репутацію, і його ганьбу, і його долю.

Коли лідером нації стає феєричний довбоклюв, це вичерпно характеризує тих, хто голосує за нього.