«Відкритий до будь-яких контактів»: Путін знову готовий до переговорів

Диктатор готовий до діалогу для досягнення мети так званої спеціальної військової операції іншими шляхами, ніж на полі бою

Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу для досягнення мети так званої спеціальної військової операції іншими шляхами, ніж на полі бою. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков у інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін».

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«Президент Путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів для того, щоб добиватися виконання наших завдань іншими засобами, ніж СВО. Якщо це буде можливо, це буде краще», – сказав Пєсков.

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Прессекретар російського диктатора наголосив, що такій можливості нібито перешкоджають країни Заходу, які «не надають іншого варіанту вирішення конфлікту в Україні, ніж на полі бою».

Раніше Пєсков, відповідаючи на запитання, чи Москва готова до переговорів з кимось із представників нинішньої київської влади, засумнівався в тому, що про це може йтися. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що переговори з російською владою законодавчо заборонені в Україні.

Нагадаємо, цього року президент-диктатор РФ Володимир Путін не буде проводити традиційний прийом у Кремлі з нагоди Дня Росії 12 червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світові більше схожий на фотомодель, аніж на лідера держави.

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Також Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною та загнаним звіром, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю.