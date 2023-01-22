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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Режим Путіна втратив свою головну зброю

glavcom.ua
Путін за рік знищив те, що будувалося десятиліттями

Для України припинення активної фази бойових дій не означає припинення війни

Мовою оригіналу

Я не пессимист. Я – реалист.

Наверное, никогда бы не сумел убедительно говорить про «две-три недели» в прошлогоднем марте-апреле-мае. Как сегодня не могу сказать уверенно: ну, еще год-два-три – и все!

Уж простите, нет у меня сценария быстрого окончания этой войны миров!

Но есть вещи для меня очевидные.

Мы сохраним субъектность и независимость. Конфигурации могут быть различными, но сам факт сомнения не вызывает. И, поверьте, это невероятный результат. Результат, полученный вопреки тому, что делалось в нашей стране 30 лет до большой отложенной войны.

Изменится политическая и финансовая конфигурация мира. Причем, как я понимаю, безвозвратно.

Разговоры про полярность мира, про участие России в устройстве миропорядка можно забыть. Нынешняя РФ вынесла себя за скобки и я не вижу для них никаких возможностей вернуться к началу операции и все переиграть.

Газовый и нефтяной рынок тоже переформатированы под новых фаворитов. Это США и Норвегия + лояльный к США и Европе Ближний Восток.

России уже нет в этом бизнесе, а если где-то и как-то сохраняется ее присутствие, то исключительно, как объекта, без участия в повестке дня.

Это огромный успех режима Путина, так как его предшественники годами выстраивали эти рынки не только, как финансовый источник для СССР/РФ, но, прежде всего, как механизм создания энергетического оружия, зависимости стран-потребителей от страны-продавца.

Этого оружия больше нет.

Страна, к моему сожалению, останется, но говоря словами Киплинга – она пережила свой яд.

Большой успех Владимира Путина и его нукеров, конечно. За без малого год угробить то, что строилось десятилетиями. Талант не пропьешь.

Но, увы, дать прогноз на быстрое прекращение военных действий, мир в Украине, и немедленное процветание, я не могу.

Прекращение активной фазы боевых действий не означает прекращение войны. Война может уйти с территории Украины, но это не значит, что война закончится. И мы должны понимать, что прежней жизни не будет никогда.

Будет другая, к которой надо привыкнуть. Как в свое время привык к такой же жизни Израиль. Привык и живет, развивается, работает, любит, смеется... Живет в окружении сотен миллионов тех, кто желает ему смерти и разрушения. Вопреки им.

Мы выжили в этой мясорубке, нам есть чем гордиться, нам есть чему учиться и куда идти.

Не дадим убийцам и агрессорам забрать у нас даже день жизни.

Украина свободна и независима, что бы они там не бурчали из своих телеящиков!

Украина есть и будет жить в мире новой конфигурации, в котором для них нет места.

Держимся. Работаем. Надеемся.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна путінський режим

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