Росії бракує грошей на війну? Путін дав завдання патріарху Кирилу

Кирило заявив, що кожна православна парафія повинна допомагати військовим

Предстоятель Російської православної церкви Кирило заявив, що кожна православна парафія повинна допомагати учасникам так званої спеціальної воєнної операції. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Якщо ми говоримо, що Церква зі своїм народом, то кожна парафія повинна допомагати тим, хто перебуває на лінії вогню. Треба мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти», – сказав патріарх Кирило за братською трапезою з духовенством Москви, яка відбулася з нагоди свята Хрещення Господнього.

Нагадаємо, російський уряд через проблеми з державним бюджетом збирається збільшити фінансове навантаження на великий бізнес.

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Повідомляється, що рішення про розмір дивідендів або одноразового збору ще не ухвалено: сума залежатиме від підсумкових показників бюджету за весь 2022 рік.

Також дружини та матері окупантів із «московського батальйону», які вбивають українців, записали відеозвернення, в якому поскаржилися на відсутність забезпечення своїх близьких на війні та відправлення їх на передову без вогневої підтримки.