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Чому РФ просуває Януковича, Азарова та Медведчука. Дипломат розкрив задум Путіна

Ірина Глотова
glavcom.ua
Чому РФ просуває Януковича, Азарова та Медведчука. Дипломат розкрив задум Путіна
У РФ може утворитись «уряд України у вигнанні»
фото: www.slovoidilo.ua

«Уряд України у вигнанні» за участю скандальних ексчиновників – це кегебешно-ефесбешний  інструмент

У Москві заявляють про можливу появу квазі-уряду України, до якого увійдуть Янукович, Азаров і Медведчук. Ця історія дуже небезпечна, і може слугувати для певної політичної місії під час міжнародних переговорів. Таку думку висловив український політик, історик та дипломат Роман Безсмертний, коментуючи заклики член-кореспондента Академії військових наук РФ Володимира Козіна.

«Коли я це почув, то як історик, відчув внутрішню тривогу. Це вже було і це дуже небезпечно. Квазі-уряд – інструмент кегебешно-ефесбешний, який ми бачили вже не один раз в історії діяльності тоталітарних режимів, сталінських, московських. Ви думаєте, що ця «трійка» буде знаходитись на окупованій території і представлятиме окупаційний режим? Та ні. Всіх цих людей готують для певної місії: одягнуть в красиві костюми і посадять на якихось міжнародних переговорах», – сказав Роман Безсмертний.

Дипломат нагадав, що Україна проходила це вже кілька разів. Останній «під час переговорів у мінському форматі. Коли як «пилип із конопель» вистрибували два «зіц-председателя» з Луганська і Донецька. За столом переговорів сиділо «два уряди». От тільки одні представляли позицію України, а інші – Москви.

«Там працювала «серветочна» дипломатія. Я неодноразово бачив у Мінську, як представники Москви підсовували різні папірці, котрі потім бралися в роботу. Це розводка, якою Кремль завжди займається, відіграє катастрофічну роль для української дипломатії», – вважає Безсмертний.

Нагадаємо,  після публікації пропагандистської статті Віктора Медведчука член-кореспондент Академії військових наук РФ Володимир Козін закликав «на сторінках друку та електронних ЗМІ» поділитися ідеями також і колишніх прем'єрів України Миколи Азарова та президента Віктора Януковича.

Володимир Козін запропонував колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові політради забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також колишньому президентові України Віктору Януковичу сформувати «уряд у вигнанні». 

«Микола Азаров, Віктор Медведчук та Віктор Янукович мають сформувати уряд у вигнанні зі своїх громадян, а не з громадян РФ», – йдеться у публікації.

Він вважає, що рішення про створення цього уряду явно затяглося.

Козін у своїй заяві послався на статтю Віктора Медведчука, а також зазначив, що холодна війна нібито з вини США та НАТО набула небезпечного характеру у глобальних масштабах. Він похвалив Медвечука за те, що він почав висловлюватися публічно, і добре знає ситуацію у своїй країні, причини, через які Україна «так глибоко впала в американський каньйон».

Нагадаємо, колишній ватажок бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) відродив дискусії щодо наміру Кремля повернути до влади в Україні кума президента РФ Віктора Медведчука. 

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Теги: Віктор Медведчук роман влада президент Україна Микола Азаров Роман Безсмертний радіо війна Міноборони Віктор Янукович Ігор Гіркін

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