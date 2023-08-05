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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну

glavcom.ua

Українці не заслужили на війну. Як і будь яка інша нація і країна

Українці не заслужили на безумного сусіда. Й дуже боляче, що покоління молодих і прекрасних українців платять таку страшну ціну за те, що росіяни законсервували авторитаризм і не спромоглися вирватися з пострадянського шовінізму і зверхнього імперства.

Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну.

В Україні були різні президенти і парламенти, але вони обіймали свої посади внаслідок демократичних виборів. І це відрізняє Україну від більшості пострадянських республік.

Правда і в тому, що ми, на відміну від краін Балтії і Східної Європи не змогли вчасно позбутися пострадянських російських впливів і міфів, й не використали свого часу вікно можливостей, аби доєднатися до ЄС і НАТО.

Прозріння цілих поколінь про безальтернативність Альянсу як безпекової парасольки прийшло разом з російськими ракетами…

Правда і в тому, що влада не готувалася до великої війни й не вірила в її можливість. Й тільки зараз, страшною ціною, приходить усвідомлення, що дрони важливіше за бруківку, а фінансування ЗСУ пріоритетніше, ніж дороги.

Й так, відповідальність за непідготовлену до великої війни країну – це важливе питання. 

Але це не змінює основного: повну відповідальність за саму війну несе Путін і Росія, яка в 2014 напала на незалежну державу, вкрала наші території, вбила десятки тисяч людей, зруйнувала сотні населених пунктів.

Українці цього не заслужили! Заявляти подібне – це перекладати відповідальність з агресора на жертву. Це неприпустимо.

Світлая памʼять всім невинно загиблим від рук російської терористичної держави. Маємо помститися.

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Теги: авторитаризм війна українці

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