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    Думки вголос

    Смерть Путіна нічого не змінить

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Росія вже ідеологічно законсервувалась - Смерть Путіна нічого не змінить
    Росія вже ідеологічно законсервувалась
    малюнок: Peter Schrank

    Дикунами повинен правити дикун – так працює система

    Мовою оригіналу

    Судя по тому, что я слышу от «пересічних» россиян, которых опрашивают на улицах российских городов, смерть Путина ничего не поменяет, и надеяться нечего.

    Следующего президента России будут звать Путин, какую бы фамилию он не получил при рождении.

    Путин – это олицетворение мечтаний и чаяний абсолютного большинства граждан, у которых вместо головы – телевизор с Соловьевым внутри.

    Дикарями должен править дикарь – так работает система. В противном случае она просто отказывается функционировать.

    Zомби должен править Zомби. Они в любом случае выберут себе подобного

    Я прошу прощения у моих оставшихся, крайне малочисленных друзей-россиян за обобщения, но поводов для оптимизма просто нет.

    Процессы, на которые вы все еще надеетесь, это слабые флуктуации среды, это колебания на уровне статистической ошибки, а нужен шторм. И даже шторм не даст гарантии, что на гребне волны из глубинного народа не всплывет нечто такое, что и Путин с его бандой покажутся плюшевыми мишками.

    Увы.

    Нечего спасать. Не на что надеяться. И очищающий огонь тоже не выход из ситуации.

    Империя умирает и хочет жертв: кровавых жертвоприношений, омолаживающих ванн, чтобы вернуть упругость коже и твердость членам. Но она все равно сдохнет, что бы не делала, как ты не старалась.

    Жаль, что она унесет еще не одну тысячу жизней то того, как мы забьем в ее могилу осиновый кол

    Именно нам выпала честь и тяжкая обязанность сделать это.

    Империя должна умереть.

    Мы должны жить дальше.

    Наше дело правое, победа будет за нами!

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим смерть Україна окупація #stoprussia
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    Смерть Путіна нічого не змінить