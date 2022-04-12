Смерть Путіна нічого не змінить
Дикунами повинен правити дикун – так працює система
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Судя по тому, что я слышу от «пересічних» россиян, которых опрашивают на улицах российских городов, смерть Путина ничего не поменяет, и надеяться нечего.
Следующего президента России будут звать Путин, какую бы фамилию он не получил при рождении.
Путин – это олицетворение мечтаний и чаяний абсолютного большинства граждан, у которых вместо головы – телевизор с Соловьевым внутри.
Дикарями должен править дикарь – так работает система. В противном случае она просто отказывается функционировать.
Zомби должен править Zомби. Они в любом случае выберут себе подобного
Я прошу прощения у моих оставшихся, крайне малочисленных друзей-россиян за обобщения, но поводов для оптимизма просто нет.
Процессы, на которые вы все еще надеетесь, это слабые флуктуации среды, это колебания на уровне статистической ошибки, а нужен шторм. И даже шторм не даст гарантии, что на гребне волны из глубинного народа не всплывет нечто такое, что и Путин с его бандой покажутся плюшевыми мишками.
Увы.
Нечего спасать. Не на что надеяться. И очищающий огонь тоже не выход из ситуации.
Империя умирает и хочет жертв: кровавых жертвоприношений, омолаживающих ванн, чтобы вернуть упругость коже и твердость членам. Но она все равно сдохнет, что бы не делала, как ты не старалась.
Жаль, что она унесет еще не одну тысячу жизней то того, как мы забьем в ее могилу осиновый кол
Именно нам выпала честь и тяжкая обязанность сделать это.
Империя должна умереть.
Мы должны жить дальше.
Наше дело правое, победа будет за нами!
Джерело: блог Яна Валетова