Смерть Путіна нічого не змінить

Дикунами повинен правити дикун – так працює система

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Судя по тому, что я слышу от «пересічних» россиян, которых опрашивают на улицах российских городов, смерть Путина ничего не поменяет, и надеяться нечего.

Следующего президента России будут звать Путин, какую бы фамилию он не получил при рождении.

Путин – это олицетворение мечтаний и чаяний абсолютного большинства граждан, у которых вместо головы – телевизор с Соловьевым внутри.

Дикарями должен править дикарь – так работает система. В противном случае она просто отказывается функционировать.

Zомби должен править Zомби. Они в любом случае выберут себе подобного

Я прошу прощения у моих оставшихся, крайне малочисленных друзей-россиян за обобщения, но поводов для оптимизма просто нет.

Процессы, на которые вы все еще надеетесь, это слабые флуктуации среды, это колебания на уровне статистической ошибки, а нужен шторм. И даже шторм не даст гарантии, что на гребне волны из глубинного народа не всплывет нечто такое, что и Путин с его бандой покажутся плюшевыми мишками.

Увы.

Нечего спасать. Не на что надеяться. И очищающий огонь тоже не выход из ситуации.

Империя умирает и хочет жертв: кровавых жертвоприношений, омолаживающих ванн, чтобы вернуть упругость коже и твердость членам. Но она все равно сдохнет, что бы не делала, как ты не старалась.

Жаль, что она унесет еще не одну тысячу жизней то того, как мы забьем в ее могилу осиновый кол

Именно нам выпала честь и тяжкая обязанность сделать это.

Империя должна умереть.

Мы должны жить дальше.

Наше дело правое, победа будет за нами!

Джерело: блог Яна Валетова

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